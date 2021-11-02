Tin buồn: Thêm một nghệ sĩ cải lương qua đời sau thời gian nhập viện điều trị Covid-19

Hậu trường 02/11/2021 17:12

Nhờ có giọng ca ngọt ngào, đằm thắm, Kim Thủy được nhiều nghệ sĩ trong nghề dìu dắt, sớm trở thành một nữ nghệ sĩ được nhiều hãng dĩa săn đón.

Nghệ sĩ cải lương Kim Thuỷ được yêu mến bởi giọng ca ngọt ngào, đi sâu vào lòng người. Bà còn được biết đến nhiều hơn khi góp mặt trong vở "Lan và Điệp" nổi tiếng của Loan Thảo sản xuất năm 1974, trong vai mẹ của Điệp.

Mới đây, theo thông tin của báo Người Lao động, con gái của nghệ sĩ Kim Thủy cho biết, mẹ cô được xét nghiệm kết quả dương tính với Covid-19 nên đã nhập viện ngày 15/10 tại Bệnh viện quận 8, TP.HCM: "Mẹ tôi bị nhiều bệnh nền, sau khi xét nghiệm mắc Covid-19 đã chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Trãi ngày 17/10 để tiếp tục điều trị. Gia đình tôi được báo tin mẹ qua đời lúc 15 giờ ngày 2/11. Nếu xét nghiệm, mẹ tôi âm tính với Covid-19 thì gia đình sẽ mang linh cữu về tổ chức tang lễ, còn nếu vẫn còn dương tính thì bệnh viện sẽ tổ chức hỏa táng cho mẹ tôi".

Sự ra đi của nghệ sĩ Kim Thủy đã để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp và khán thính giả yêu thích cải lương.

Tin buồn: Thêm một nghệ sĩ cải lương qua đời sau thời gian nhập viện điều trị Covid-19 - Ảnh 1
Nghệ sĩ Kim Thủy qua đời vì mắc Covid-19 - Ảnh: Internet

Được biết, nghệ sĩ Kim Thủy đến với nghề hát từ sự phát hiện của soạn giả Loan Thảo - người đã giới thiệu bà thu âm vai bà Cử, mẹ của Điệp, trong tác phẩm "Lan và Điệp" cùng với các nghệ sĩ: Hữu Phước, Hùng Minh, Mai Lan, Tú Trinh, Chí Tâm, Thanh Kim Huệ, bé Thành Tâm (tức NSƯT Thanh Lộc)… Kể từ đó, bà đã được nhiều đoàn cải lương mời ký hợp đồng biểu diễn.

Nhờ có giọng ca ngọt ngào, đằm thắm, nghệ sĩ Kim Thủy được nhiều nghệ sĩ trong nghề dìu dắt, sớm trở thành một nữ nghệ sĩ được nhiều hãng dĩa săn đón. Sau năm 1975, nghệ sĩ Kim Thủy tham gia các đoàn cải lương: Tháp Mười, Cao Lãnh, Khánh Hồng - An Giang…

Khi sàn diễn cải lương bắt đầu thoái trào, nghệ sĩ Kim Thủy rời sân khấu về nhà mở quán bán bánh xèo trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8. Quán ăn này đã trở thành điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ sân khấu và khán giả mộ điệu cải lương.

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