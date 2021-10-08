Theo tiết lộ mới nhất từ MC Kỳ Duyên trong buổi livestream tưởng nhớ Phi Nhung tại Mỹ, cố nghệ sĩ từng có khoảng thời gian không mấy dễ dàng trước khi qua đời.

Sáng 8/10, chương trình livestream "Tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung" được tổ chức tại Mỹ với sự tham dự của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bà Marie Tô, Giám đốc Trung tâm âm nhạc Thúy Nga. Trong buổi trò chuyện, hai người thân thiết với Phi Nhung lúc còn sinh tiền đã tiết lộ nhiều thông tin chưa bao giờ công bố trước đây.

Cụ thể, MC Kỳ Duyên cho biết trước khi Phi Nhung qua đời cô có nhận được lời trò chuyện tâm sự của Phi Nhung, nói rằng mình đang mệt mỏi vì dư luận bủa vây. Cô kể lại: “Một trong những yếu tố khiến Phi Nhung suy sụp là do stress. Những tháng trước khi mất, cô ấy rất stress vì dư luận ở ngoài. Khi cô ấy đến nói với tôi, tôi bảo rằng em là nghệ sĩ, tốt nhất đừng bao giờ đọc báo. Mình cứ làm những gì đúng cái tâm mình, không cần trả lời ai cái gì. Nghe xong, Phi Nhung chọn cách im lặng không đôi co”.



MC Kỳ Duyên tiết lộ về khoảng thời gian cuối đời của Phi Nhung. Ảnh: Chụp màn hình

Nữ MC hải ngoại nổi tiếng cho biết thêm: “Nhưng cô ấy vẫn bị stress, cô ấy stress không phải do những gì antifan nói. Stress là do sợ fan nghĩ sai về mình, sợ ảnh hưởng đến con. Tất cả những điều đó làm cô ấy stress... Cô ấy rất sợ những người thương mình nghe thông tin trái chiều”.

Kỳ Duyên cũng dành nhiều lời khen ngợi dành cho cố nghệ sĩ. Cô cho biết Phi Nhung là người mộc mạc, có sao nói vậy. Ngoài đời, Phi Nhung rất gần gũi, thân thiện và luôn giúp đỡ đồng nghiệp. Đến nay, Kỳ Duyên vẫn chưa thể tin được rằng Phi Nhung đã ra đi vì cố nghệ sĩ dành tận 2 tiếng 1 ngày để tập thể dục, vậy nên cô rất tin tưởng vào sức khỏe của mẹ Wendy. Tuy nhiên cuối cùng chuyện không hay vẫn diễn ra.

Trước khi cố nghệ sĩ qua đời cô còn rất chăm làm từ thiện và tập thể dục hằng ngày. Ảnh: Internet

Em trai Phi Nhung 'phản pháo' những phát ngôn trục lợi từ sự ra đi của chị gái, khẩn xin cộng đồng mạng một điều ai cũng xót xa Em trai ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ quan điểm những người đang lợi dụng sự ra đi của chị mình để nổi tiếng hãy dừng việc làm thất đức này lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-qua-doi-vi-covid-19-co-ca-si-phi-nhung-phai-trai-qua-thoi-gian-khong-may-de-dang-stress-suy-sup-tinh-than-vi-du-luan-vui-dap-khong-thuong-tiec-429635.html