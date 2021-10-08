Em trai Phi Nhung 'phản pháo' những phát ngôn trục lợi từ sự ra đi của chị gái, khẩn xin cộng đồng mạng một điều ai cũng xót xa

Hậu trường 08/10/2021 15:20

Em trai ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ quan điểm những người đang lợi dụng sự ra đi của chị mình để nổi tiếng hãy dừng việc làm thất đức này lại.

Vừa qua, nhiều phát ngôn không hay về sự ra đi của Phi Nhung đã tràn lan khắp cõi mạng. Mới đây, trường hợp Lương Hoàng Anh, vợ cũ diễn viên Huy Khánh có phát ngôn: "Ra đi là đúng ý trời" cũng gây tranh cãi không ít trên MXH.

Vợ cũ Huy Khánh lý giải: "Cõi nhân gian ô trọc này không xứng đáng có sự hiện diện của một thiên thần như ca sĩ Phi Nhung. Chị cũng đừng chấp làm gì những kẻ phàm u minh, họ xứng đáng ở lại trần gian để sống tiếp kiếp kền kền.

Hãy buông hết những gánh nặng hồng trần, và ra đi thanh thản vì chị đã sống trọn vẹn nhất rồi. Trải nghiệm một lần ra vào cánh cửa thế gian quá đủ rồi. Thần tiên nên ở cõi lành chị ạ! Thật sự mình thấy đời Phi Nhung quá thiệt thòi khổ đau mà không hiểu vì sao..., giờ mình hiểu rồi. Đây là một thiên thần đã đến gánh vác bớt đau khổ cho nhân gian".

Em trai Phi Nhung 'phản pháo' những phát ngôn trục lợi từ sự ra đi của chị gái, khẩn xin cộng đồng mạng một điều ai cũng xót xa - Ảnh 1
Vợ cũ của Huy Khánh có phát ngôn khiến ai nấy đều bất bình. Ảnh: FBNV

Chứng kiến việc chị mình đã ra đi mà nhiều người vẫn nói những điều không hay khiến cho chị không được an nghỉ, em trai ruột cố nghệ sĩ đã có đôi lời gửi gắm đến chủ nhân câu nói trên và cộng đồng mạng nói chung: "Đừng lợi dụng sự ra đi của chị tôi để trục lợi".

Em trai Phi Nhung 'phản pháo' những phát ngôn trục lợi từ sự ra đi của chị gái, khẩn xin cộng đồng mạng một điều ai cũng xót xa - Ảnh 2
Bài đăng trên trang cá nhân của em trai cố nghệ sĩ Phi Nhung ngầm ám chỉ hành động "kém duyên" của Lương Hoàng Anh. Ảnh: Chụp màn hình
 

Anh viết trên trang cá nhân: 

"Chị tôi cả một đời sống trong sạch lương thiện. Một đời minh bạch không màng chuyện tranh giành sân si, một đời nguyện dâng mình cho nghiệp hát ca và từ thiện, một đời hi sinh để rồi khi nằm xuống mà vẫn chưa gặp được con gái của mình.

Những ngày gần đây quá nhiều Youtuber, Facebooker hay TikTok đưa các thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

Hãy tôn trọng Chị tôi, hãy dùng lương tâm để cho Chị được yên nghỉ. Dùng sự ra đi của Chị để lợi dụng nổi tiếng, lợi dụng kiếm tiền trên nỗi đau tang gia là táng tận lương tâm. Chị cũng là một công dân, cũng cần được tôn trọng và bảo vệ như bao người khác.

Hãy tôn trọng chị, tôn trọng gia đình chúng tôi".

Em trai Phi Nhung 'phản pháo' những phát ngôn trục lợi từ sự ra đi của chị gái, khẩn xin cộng đồng mạng một điều ai cũng xót xa - Ảnh 3

Em trai Phi Nhung 'phản pháo' những phát ngôn trục lợi từ sự ra đi của chị gái, khẩn xin cộng đồng mạng một điều ai cũng xót xa - Ảnh 4
Sinh thời em trai ruột rất thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung và hay 'mè nheo' chị mình. Ảnh: Internet

Con gái Phi Nhung vừa qua cũng đã lên tiếng bày tỏ nguyện vọng được đưa thi hài mẹ về Mỹ để được gặp mặt lần cuối, tuy nhiên vì điều kiện không cho phép, thi hài Phi Nhung sẽ được hỏa táng tại Việt Nam chứ không phải đưa về Mỹ như người thân yêu cầu.

Bị chỉ trích làm màu, PR tên tuổi khi vừa khỏi COVID-19 đã đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung, Quách Tuấn Du đáp trả gay gắt: 'Đó là tính cách của tôi'

Bị chỉ trích làm màu, PR tên tuổi khi vừa khỏi COVID-19 đã đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung, Quách Tuấn Du đáp trả gay gắt: 'Đó là tính cách của tôi'

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Từ khóa:   em trai Phi Nhung vợ cũ Huy Khánh Phi Nhung

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