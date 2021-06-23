Hồng Xương Long: 'Phi Phi cô nương nhắn bảo mình trốn, có ý đưa mình ra tòa, lên VTV1 vai phản diện'

Hậu trường 23/06/2021 05:30

Mới đây, tác giả một loạt bản hit đình đám một thời Hồng Xương Long đã có bài viết nói lên quan điểm của mình về những vấn đề liên quan đến quyền trẻ em cũng như việc nhận con nuôi trong giới showbiz. Đáng chú ý, anh cũng tiết lộ bị Phi Phi cô nương gọi điện hăm dọa.

Những ngày vừa qua, giới showbiz Việt liên tục xôn xao với hàng loạt scandal từ không minh bạch trong tiền từ thiện, quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, phát ngôn tục tĩu hay gần đây nhất là chuyện nhận con nuôi của người nổi tiếng.

Chia sẻ về vấn đề trên, nam nhạc sĩ Hồng Xương Long mới đây đã có một bài viết dài trên trang cá nhân. Cụ thể, ở phần đầu bài viết, anh đã đề cập đến quyền trẻ em và cho biết bản thân chỉ thấy chuyện bất thường thì lên tiếng và mục đích nói lên là để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

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Bài viết của nhạc sĩ Hồng Xương Long  - Ảnh: Internet

Trong bài viết, nam nhạc sĩ cho rằng: "Quyền trẻ em được bảo vệ, nuôi con nhiều thì tốt, nhưng cơ quan cần kiểm tra, vì cũng từng xảy ra nhiều vụ, các chùa nhận con nuôi để nhận tài trợ của MTQ. Một số chăn dắt nhốt và có những hành động rất phi nhân tính với trẻ em và bị chính quyền bắt. Có lạm dụng khai thác những đứa trẻ vị thành niên hay không?

Thấy PN và QL cũng như Cha mẹ HVC trả lời báo chí trước sau bất nhất, lúc này lúc khác, có gì đó cảm giác không trung thực ? Y như nói theo kịch bản đạo diễn vậy?" - trích bài viết của  nhạc sĩ  Hồng Xương Long.

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Nhạc sĩ Hồng Xương Long - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, vị nhạc sĩ này cũng không quên "tố" nhân vật Phi Phi cô nương - cái tên nổi lên trong các phát ngôn gần đây trên mạng xã hội - đã gọi điện tấn công mình, tuy nhiên anh khẳng định bản thân anh không hề trốn tránh.

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình không muốn đăng đàng, nhưng Phi Phi cô nương nhắn hoài bảo mình trốn, và có ý đưa mình lên VTV1 miễn phí trong vai phản diện. Anh đây chứ trốn đâu nè!" - trích bài viết của Hồng Xương Long.

Bài viết của nam nhạc sĩ sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã để lại lời bình luận ủng hộ và đồng tính với ý kiến của anh.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình 

Được biết, Hồng Xương Long (sinh 1970) là một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc trữ tình quê hương mang âm hưởng dân ca và nhiều thể loại âm nhạc khác, trong đó có nhạc trẻ, được đông đảo khán thính giả trong và ngoài nước yêu mến.

Năm 2000, anh bước vào con đường chuyên nghiệp với 2 ca khúc đầu tay là Sài Gòn trong tâm hồn tôi (Quang Dũng) và Từ giã mùa đông (Mỹ Tâm) được khán giả biết đến và ủng hộ. Sau đó anh viết tiếp các bài khác rất thành công như Em gái quê, Mưa chiều miền Trung và Lỡ duyên (do Cẩm Ly thể hiện). Hiện giờ anh không tham gia nhiều vào thị trường âm nhạc như trước, nhưng vẫn sáng tác dù rất ít. "Hương tình gái quê" là sáng tác mới nhất của anh được thể hiện rất thành công bởi nữ ca sĩ Hương Thủy.

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