Gần đây, trên trang cá nhân của Ngọc Hà - vợ NS Công Lý cũng chia sẻ việc cùng chồng sang Nhật Bản để tiếp tục điều trị.

Vừa qua, những hình ảnh nghệ sĩ Công Lý trở lại tập luyện cho chương trình Táo quân 2023 sắp tới khiến khán giả không khỏi vui mừng. Sau hơn 1 năm điều trị bệnh, tình trạng sức khoẻ của nam nghệ sĩ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gần đây, trên trang cá nhân của Ngọc Hà - vợ NS Công Lý cũng chia sẻ việc cùng chồng sang Nhật Bản để tiếp tục điều trị. Đôi khi tỏ ra lạc quan trên mạng xã hội là thế nhưng mới đây, vợ của nam nghệ sĩ bất ngờ bày tỏ nhiều tâm tư muộn phiền về cuộc sống hiện tại khiến người hâm mộ lo lắng.

NS Công Lý đã có thể trở lại công việc sau 1 năm điều trị bệnh - Ảnh: Internet Cụ thể, vợ NS Công Lý thổ lộ: "Lúc này, cuộc sống em khó khăn, chồng em ốm đau, bệnh tật thì em càng phải sống tích đức để mong nhận được năng lượng tốt, mới mong nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ tình cảm của mọi người. Những ai giang tay giúp đỡ, thăm hỏi vợ chồng em dù chỉ một cái dìu tay từ anh taxi hỗ trợ, dù 1 nghìn đồng em cũng trân quý suốt hơn 1 năm qua. Dù em đang sống với nỗi lo âu, thì cũng em biết, người thân em hay. Em phải gào lên làm gì để nhiều người đọc đến khó chịu. Và em nghèo, kinh tế khó khăn, ai hỗ trợ 1 nghìn em cũng quý. Anh Lý ốm đau cũng hơn 1 năm. Thời gian qua là mỗi ngày tinh thần đè nén, đau thương, buồn khổ và cố gắng từng ngày. Thở dài từng ngày vậy mà..".

Vợ NS Công Lý cho biết cuộc sống khó khăn, cô phải sống tích cực để cùng chồng vượt qua giai đoạn này - Ảnh: Internet Ngay khi dòng trạng thái được chia sẻ, nhiều người hâm mộ và sao Việt như Thuỵ Vân, Pha Lê,... đã bày tỏ sự đồng cảm và để lại lời động viên, nhắn nhủ Ngọc Hà bình tĩnh, không nên quan tâm những lời tiêu cực để có cuộc sống thoải mái hơn. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã gửi lời động viên đến Ngọc Hà - Ảnh: Internet Trước đó, Ngọc Hà đã chia sẻ loạt ảnh NS Công Lý tươi tắn, vui vẻ khi có thể trở lại làm việc. Vợ NS Công Lý nói: "Cụ Lý này mới đi gặp các anh chị mấy hôm mà về tinh thần trộm vía thay đổi tích cực. Vui tươi rất nhiều".

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