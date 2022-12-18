Tuy nhiên, sức khỏe không cho phép làm việc cường độ cao nên Công Lý không đảm nhận vai Bắc Đẩu như những năm trước. Vai diễn của NSND Công Lý là một vai đặc biệt để tri ân khán giả, đồng thời kỷ niệm 20 năm chương trình Táo Quân lên sóng.

Mới đây, NSƯT Chí Trung đăng tải hình ảnh cùng NSND Công Lý trong quá trình chuẩn bị cho Táo quân 2023. Đại diện của nam nghệ sĩ chia sẻ anh sẽ xuất hiện trong chương trình Táo Quân năm nay.

"Hiện tại, sức khỏe của anh Công Lý đã bình phục nhưng vai diễn Bắc Đẩu đòi hỏi cường độ biểu diễn và luyện tập cao nên anh chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, anh Công Lý được đặc cách và tham gia một vai đặc biệt trong chương trình Táo quân 2023 để tri ân khán giả và kỷ niệm 20 năm chương trình phát sóng", đại diện NSND Công Lý cho biết.

Đồng thời, quản lý cho biết NSND Công Lý đã trải qua 2 đợt điều trị ở Nhật. “Anh Lý được hỗ trợ để sang điều trị, chứ chỉ với kinh phí của gia đình thì không kham nổi", người này cho hay.

Cùng thời điểm này, Ngọc Hà đăng tải hình ảnh đưa NSND Công Lý sang Nhật để điều trị bệnh. Cô phủ nhận chuyện diễn viên Những cô gái trong thành phố đi du lịch như một số thông tin đăng tải. “May mắn là anh được trời thương, gặp quý nhân để có cơ duyên sang Nhật, dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh. Theo bác sĩ Nhật đánh giá thì tiên lượng tốt”, vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Không chỉ NSND Công Lý, MC Thảo Vân cũng xác nhận với báo chí rằng chị sẽ trở lại Táo quân 2023. Năm 2022, format chương trình này thay đổi, không có màn chào kết nên MC Thảo Vân đã vắng mặt. "Năm nay, Táo quân kỷ niệm 20 năm phát sóng. Một chương trình rất lớn nên chắc chắn tôi phải có mặt rồi", MC Thảo Vân khẳng định.