Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu

Hậu trường 02/09/2022 17:20

NSƯT Bảo Quốc được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc, sắt son bên bà xã Thu Thủy. Cả hai đã gắn bó bên nhau hơn 50 năm nhưng đến nay vẫn luôn ngọt ngào, nồng thắm như thuở mới yêu.

NSƯT Bảo Quốc là một danh hài gạo cội của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp thì khán giả còn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn hơn 50 năm của ông và bà xã Thu Thủy. Cả cuộc đời lừng danh của nam danh hài chỉ yêu duy nhất 1 người phụ nữ đó chính là vợ của ông.

Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu - Ảnh 1
Hôn nhân viên mãn của NSƯT Quốc Bảo cùng bà xã Thu Thủy. (Ảnh: FB Thuy T Nguyen)
Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu - Ảnh 2
 Hơn 50 năm gắn bó nhưng đến nay NSƯT Bảo Quốc và vợ vẫn luôn ngọt ngào, nồng thắm như thuở mới yêu.(Ảnh: FB Thuy T Nguyen)

Được biết, vợ chồng nam danh hài là hàng xóm của nhau và quen biết từ năm cả 2 chỉ mới lên 15-16 tuổi. Hiện tại, cặp đôi đã gắn bó bên nhau hơn 50 năm. NSƯT Bảo Quốc từng chia sẻ trong 1 chương trình: “Chúng tôi đã yêu nhau rất sớm nhưng chúng tôi có thể yêu nhau cả một cuộc đời”.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, ông cho rằng sự tin tưởng, thành thật, bao dung là chìa khóa để có tình yêu bền vững. Nam diễn viên cũng cho rằng: “Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc cho nhau nhiều hơn. Người ta nói, vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa, nó chỉ có lý một phần thôi. Không có tình yêu, nó cũng vô nghĩa”. 

Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu - Ảnh 3
 Vợ chồng nam danh hài là hàng xóm của nhau và quen biết từ năm cả 2 chỉ mới lên 15-16 tuổi (Ảnh: FB Thuy T Nguyen)
Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu - Ảnh 4
Vợ chồng nam diễn viên cùng con cháu (Ảnh: FB Thuy T Nguyen)

Bên nhau từ khi mới chỉ là những cô cậu gần 20 tuổi vậy mà chớp mắt, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc đã đi cùng nhau hơn nửa đời người, buồn vui thăng trầm nào cũng cùng nhau nếm trải. Được biết, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc có cho mình 4 người con trong đó con trai thứ hai, thứ tư và cô con gái út đều an cư lập nghiệp nơi đất Mỹ. Còn người con gái thứ ba của ông thì vẫn ở Việt Nam. 

Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu - Ảnh 5

NSƯT Bảo Quốc từng tâm sự dù đã ở bên nhau 50 năm nhưng ông vẫn mong có thêm 50 năm nữa để hai vợ chồng ông được tiếp tục yêu nhau. 

"Hơn 50 năm với nhiều người là dài nhưng vợ chồng tôi lại thấy ngắn vì chưa đủ để gắn kết tình yêu, sự yêu thương giữa hai vợ chồng. Vì thế, vợ chồng tôi quyết định yêu nhau năm hơn 50 năm nữa", NSƯT Bảo Quốc chi sẻ.

Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu - Ảnh 6

Nghệ sĩ Bảo Quốc mong muốn được đồng hành cùng vợ lâu hơn nữa. (Ảnh: FB Thuy T Nguyen)

Hiện tại, khi đã ở độ tuổi 73, nghệ sĩ Bảo Quốc sống hạnh phúc, đầm ấm cùng vợ và các con tại Mỹ. Ông là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống an nhàn viên mãn nhất showbiz Việt khi có bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu, con cháu thành đạt, hiếu thảo. 

Trải lòng về thuở hàn vi cùng vợ, NSƯT Bảo Quốc lần đầu tiết lộ lý do khiến cả hai quyết định 'về chung một nhà'

Trải lòng về thuở hàn vi cùng vợ, NSƯT Bảo Quốc lần đầu tiết lộ lý do khiến cả hai quyết định 'về chung một nhà'

Trong dịp về thăm lại ngôi nhà cũ, NSƯT Bảo Quốc đã có dịp trải lòng về thuở hàn vi cùng người vợ tào khang của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Bảo Quốc Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc Bảo Quốc bà xã Thu Thủy Bảo Quốc và Thu Thủy

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh