Hôn nhân viên mãn đầy ngưỡng mộ của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, hơn 50 năm gắn bó vẫn muốn có thêm thời gian để yêu

NSƯT Bảo Quốc được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc, sắt son bên bà xã Thu Thủy. Cả hai đã gắn bó bên nhau hơn 50 năm nhưng đến nay vẫn luôn ngọt ngào, nồng thắm như thuở mới yêu.

NSƯT Bảo Quốc là một danh hài gạo cội của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp thì khán giả còn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân viên mãn hơn 50 năm của ông và bà xã Thu Thủy. Cả cuộc đời lừng danh của nam danh hài chỉ yêu duy nhất 1 người phụ nữ đó chính là vợ của ông. Hôn nhân viên mãn của NSƯT Quốc Bảo cùng bà xã Thu Thủy. (Ảnh: FB Thuy T Nguyen) Hơn 50 năm gắn bó nhưng đến nay NSƯT Bảo Quốc và vợ vẫn luôn ngọt ngào, nồng thắm như thuở mới yêu.(Ảnh: FB Thuy T Nguyen) Được biết, vợ chồng nam danh hài là hàng xóm của nhau và quen biết từ năm cả 2 chỉ mới lên 15-16 tuổi. Hiện tại, cặp đôi đã gắn bó bên nhau hơn 50 năm. NSƯT Bảo Quốc từng chia sẻ trong 1 chương trình: “Chúng tôi đã yêu nhau rất sớm nhưng chúng tôi có thể yêu nhau cả một cuộc đời”.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, ông cho rằng sự tin tưởng, thành thật, bao dung là chìa khóa để có tình yêu bền vững. Nam diễn viên cũng cho rằng: “Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc cho nhau nhiều hơn. Người ta nói, vợ chồng sống với nhau vì tình nghĩa, nó chỉ có lý một phần thôi. Không có tình yêu, nó cũng vô nghĩa”. Vợ chồng nam danh hài là hàng xóm của nhau và quen biết từ năm cả 2 chỉ mới lên 15-16 tuổi (Ảnh: FB Thuy T Nguyen) Vợ chồng nam diễn viên cùng con cháu (Ảnh: FB Thuy T Nguyen) Bên nhau từ khi mới chỉ là những cô cậu gần 20 tuổi vậy mà chớp mắt, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc đã đi cùng nhau hơn nửa đời người, buồn vui thăng trầm nào cũng cùng nhau nếm trải. Được biết, vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc có cho mình 4 người con trong đó con trai thứ hai, thứ tư và cô con gái út đều an cư lập nghiệp nơi đất Mỹ. Còn người con gái thứ ba của ông thì vẫn ở Việt Nam.

NSƯT Bảo Quốc từng tâm sự dù đã ở bên nhau 50 năm nhưng ông vẫn mong có thêm 50 năm nữa để hai vợ chồng ông được tiếp tục yêu nhau. "Hơn 50 năm với nhiều người là dài nhưng vợ chồng tôi lại thấy ngắn vì chưa đủ để gắn kết tình yêu, sự yêu thương giữa hai vợ chồng. Vì thế, vợ chồng tôi quyết định yêu nhau năm hơn 50 năm nữa", NSƯT Bảo Quốc chi sẻ. Nghệ sĩ Bảo Quốc mong muốn được đồng hành cùng vợ lâu hơn nữa. (Ảnh: FB Thuy T Nguyen) Hiện tại, khi đã ở độ tuổi 73, nghệ sĩ Bảo Quốc sống hạnh phúc, đầm ấm cùng vợ và các con tại Mỹ. Ông là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống an nhàn viên mãn nhất showbiz Việt khi có bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu, con cháu thành đạt, hiếu thảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-nhan-vien-man-day-nguong-mo-cua-nsut-bao-quoc-ca-doi-chi-yeu-1-nguoi-phu-nu-hon-50-nam-gan-bo-van-muon-co-them-thoi-gian-de-yeu-498571.html