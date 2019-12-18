Hơn 1 tháng tuổi, con gái Quách Ngọc Tuyên đã cứng cáp thấy rõ, cực đáng yêu trong bộ ảnh đầu đời

Hậu trường 18/12/2019 16:59

Loạt ảnh mừng đầy tháng của bé Bào Ngư - con gái nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên khiến cộng đồng mạng thích thú vì quá đáng yêu.

Ngày 29/10, con gái đầu lòng của nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bà xã kém tuổi Thảo Hân chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Được biết, cô bé có tên là Quách Khả Doanh (tên thân mật là Bào Ngư).

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Bà xã Quách Ngọc Tuyên sinh con gái đầu lòng cuối tháng 10 - Ảnh: Internet

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ bộ ảnh cực đáng yêu của Bào Ngư đến người hâm mộ nhân dịp công chúa nhỏ đầy tháng. Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết Bào Ngư rất ngoan ngoãn, dễ ăn dễ ngủ, ít quấy khóc nên vợ chồng anh cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi chăm con.

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Bào Ngư như thiên thần nhỏ đang say giấc - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng nhận xét Bào Ngư sở hữu nhiều nét đẹp giống ba và trông vô cùng đáng yêu. Dù chỉ mới hơn 1 tháng tuổi nhưng con gái Quách Ngọc Tuyên khá cứng cáp.

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Loạt biểu cảm đáng yêu của Bào Ngư - Ảnh: Internet

Từ sau khi có con, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh gặp nhiều may mắn hơn trong công việc. Hiện tại, nam diễn viên đang tham gia rất nhiều dự án phim ảnh để kiếm thêm thu nhập, ổn định kinh tế. Bởi lẽ, anh mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của con gái.

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Gia đình nhỏ hạnh phúc của Quách Ngọc Tuyên - Ảnh: Internet

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng khi có thời gian rảnh rỗi, Quách Ngọc Tuyên lập tức tranh thủ về nhà thăm vợ con và giúp vợ chăm Bào Ngư.

Quách Ngọc Tuyên đón con gái đầu lòng

Quách Ngọc Tuyên đón con gái đầu lòng

Nam diễn viên hài chia sẻ niềm hạnh phúc khi con gái vừa chào đời. Trước đó, anh công khai người yêu kém 10 tuổi.

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