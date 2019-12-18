Hơn 1 tháng tuổi, con gái Quách Ngọc Tuyên đã cứng cáp thấy rõ, cực đáng yêu trong bộ ảnh đầu đời

Ngày 29/10, con gái đầu lòng của nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bà xã kém tuổi Thảo Hân chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Được biết, cô bé có tên là Quách Khả Doanh (tên thân mật là Bào Ngư).

Bà xã Quách Ngọc Tuyên sinh con gái đầu lòng cuối tháng 10 - Ảnh: Internet

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên đã chia sẻ bộ ảnh cực đáng yêu của Bào Ngư đến người hâm mộ nhân dịp công chúa nhỏ đầy tháng. Bên cạnh đó, nam diễn viên cho biết Bào Ngư rất ngoan ngoãn, dễ ăn dễ ngủ, ít quấy khóc nên vợ chồng anh cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi chăm con.