Những chia sẻ của Lâm Khánh Chi về chuyện tình cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Năm 2017, Lâm Khánh Chi từng tổ chức lễ cưới hoành tráng với Trần Phi Hùng, kém cô 8 tuổi. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, cặp đôi đón con trai đầu lòng là bé Thiên Long vào năm 2018 bằng phương pháp mang thai hộ. Những tưởng hạnh phúc kéo dài mãi mãi nhưng năm 2022, cặp đôi bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" trong nhiều sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sau thời gian chung sống hạnh phúc, cặp đôi đón con trai đầu lòng là bé Thiên Long vào năm 2018 bằng phương pháp mang thai hộ Mới đây, trong buổi phỏng vấn với truyền thông, "mỹ nhân chuyển giới" thu hút sự chú ý lớn khi xác nhận đã có bạn trai mới sau hơn 1 năm chia tay chồng cũ. Cô cho biết bạn trai kém tuổi hơn nhưng chưa công khai vì muốn cả 2 tiến triển ổn định.

"Mỹ nhân chuyển giới" xác nhận đã có bạn trai mới nhưng chưa công khai vì muốn cả 2 tiến triển ổn định Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Tôi đã có người yêu và cậu ấy tất nhiên là đẹp trai và trẻ hơn tôi. Cậu ấy rất ấm áp và biết cách quan tâm. Tôi đang cố gắng phát triển từ từ mối quan hệ này. Lâm Khánh Chi của hiện tại muốn mọi thứ chậm mà chắc. Khi nào chuyện tình cảm ổn đình và nằm trong vùng an toàn thì tôi sẽ công khai. Đã từng đổ vỡ nên giờ điều quan trọng nhất đối với tôi là cảm giác an toàn". Khi được hỏi về dự định lên xe hoa lần nữa, Lâm Khánh Chi bộc bạch: "Tất nhiên vì tôi luôn nghiêm túc trong tình cảm. Khi đã xác định yêu ai, tôi đều muốn đi đến đích cuối cùng là hôn nhân và gia đình. Tôi đủ lớn và chín chắn nên không còn thời gian cho những cuộc tình chóng vánh".

Khi được hỏi về dự định lên xe hoa lần nữa, Lâm Khánh Chi bộc bạch: "Khi đã xác định yêu ai, tôi đều muốn đi đến đích cuối cùng là hôn nhân và gia đình" Đồng thời Khánh Chi bày tỏ không cảm thấy khó khăn khi nuôi con một mình vì đã kinh doanh buôn bán nhiều năm rồi. Con trai cũng là nguồn động lực kiếm tiền của nữ ca sĩ. Cô muốn có một cuộc sống đủ đầy để lo cho bản thân và con trai trưởng thành. Thời gian gần đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ cũng thu hút nhiều sự bàn tán vì nhan sắc trông vô cùng lạ lẫm. Được biết, người đẹp vừa có chuyến sang Trung Quốc để "tân trang nhan sắc". Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh băng bó kín khuôn mặt sau ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng. Khánh Chi bày tỏ không cảm thấy khó khăn khi nuôi con một mình vì đã kinh doanh buôn bán nhiều năm rồi. Con trai cũng là nguồn động lực kiếm tiền của nữ ca sĩ Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh thân thiết cùng với một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt kèm dòng trạng thái úp mở về thời gian xảy ra việc gì đó: "Hẹn tháng 12...". Dòng trạng thái của nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người còn cho rằng đây là tình mới của nữ ca sĩ sau 2 năm độc thân. Dân tình cũng đang ráo riết truy lùng danh tính chàng trai trẻ này.

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