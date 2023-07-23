Học ngay bí quyết không cần kiêng ăn cơm như hoa hậu H’Hen Niê để vóc dáng luôn chuẩn, diện đồ thướt tha không cần e ngại

Sau gần nửa thập kỷ đăng quang, H’Hen Niê vẫn luôn giữ vóc dáng mảnh mai, body rất fitness, không mỡ thừa, tỷ lệ mỡ dưới da cực thấp. Trên trang cá nhân H’Hen Niê thường xuyên chia sẻ về bữa ăn của mình và cô thói quen ăn cơm trắng. Bữa cơm của H’Hen Niê thường có cơm trắng, rau củ quả luộc, cá, mắm chấm…

Đối với nhiều người, việc duy trì vóc dáng chuẩn và diện đồ thời trang thướt tha là một mục tiêu không dễ dàng. Tuy nhiên, hoa hậu H'Hen Niê đã chứng minh rằng không cần kiêng ăn cơm, chúng ta vẫn có thể có được vóc dáng mong muốn và tự tin diện những bộ trang phục mình yêu thích. Hãy cùng khám phá bí quyết của cô ngay dưới đây.

Giảm cân là một vấn đề nhức nhối của nhiều người cả nam và nữ. Rất nhiều chia sẻ trên mạng xã hội hiện nay về các chế độ ăn giảm cân và gần đây thì rất nhiều chế độ giảm cân cắt giảm cơm trắng tối đa. Trong khi đó H’Hen Niê thường ăn tinh bột nhiều vào buổi sáng và ít dần vào cuối ngày, và bữa nào cũng có tinh bột là cơm trắng. Một hộp cơm của H’Hen Niê tầm một bát con.

H'Hen Niê là một trong những nàng Hậu sở hữu body ấn tượng nhất nhì làng hương sắc Việt. Ngắm nhìn những hình ảnh khoe vóc dáng của cô, dân tình không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Thậm chí, body của H'Hen Niê còn được khen đẹp như tranh vẽ vì 3 vòng quá đỗi chuẩn mực. Nhất là vòng eo thon và khung hông nở nang, tạo nên đường cong chữ S cực kỳ ấn tượng.

H'Hen Niê cũng cho biết cô rất thích ăn cơm và sau mỗi lần nạp nhiều tinh bột, nàng Hậu sẽ tập luyện chăm chỉ hơn. H'Hen Niê cũng khẳng định vận động mới là yếu tố mấu chốt giúp cô sở hữu hình thể như mong muốn.

Nàng Hậu ăn cơm cùng những loại thức ăn không dầu mỡ

Hoa hậu cũng không khắt khe với việc ăn gia vị, cô thường xuyên dùng nước chấm và ớt. Nàng hậu chia sẻ: Bữa ăn với mình không phải cao sang mỹ vị mà đôi khi chỉ là phù hợp với vị của mình, và vì ăn rau củ luộc nên cô thường xuyên dùng nước chấm đi kèm. Chia sẻ cụ thể hơn những bài tập mà bản thân áp dụng, H'Hen Niê cho biết cô thường chạy bộ vào mỗi buổi sáng để củng cố sức bền và giảm mỡ toàn thân. Ngoài ra, người đẹp sẽ đến phòng gym và áp dụng những bài tập như squat, jumping jacks, gập bụng, plank...

H'Hen Niê yêu thích vận động và những bài tập tại phòng gym giúp cô giữ được vóc dáng cân đối dù ăn tinh bột mỗi ngày.

Nhắn nhủ đến các chị em, H'Hen Niê khuyên: "Tập đều các bộ phận, các nhóm cơ trên cơ thể. Nên tập khoảng hơn một tiếng cho gym mỗi buổi vì nếu tập ít quá cơ thể chưa kịp đốt năng lượng, giảm mỡ. Khi mới tập, các bạn nên tập nhẹ nhàng và tăng độ khó để không bị đau/căng cơ hoặc bị ám ảnh về vận động".

Có thể thấy, bí quyết tập luyện và ăn uống để giữ dáng của H'Hen Niê không hề khó thực hiện. Nếu chị em kiên trì hướng đến mục tiêu vóc dáng đẹp, chắc chắn sẽ thực hiện được. Hơn nữa, tập luyện thể dục thể thao đều đặn và ăn uống healthy rất tốt cho sức khỏe

Ngày nay, với nhịp sống bận rộn, nhiều người thường bỏ bê việc tập luyện khiến sức khỏe dễ xuống dốc. Mỗi ngày hãy cố gắng dành khoảng 30 phút - 1 tiếng đồng hồ để tập luyện sẽ giúp cơ thể thay đổi đáng kể. Thực tế cũng cho thấy không có gì tự nhiên mà đẹp, các mỹ nhân Vbiz sở hữu body ấn tượng cũng nhờ chăm chỉ tập luyện đều đặn và thực hiện chế độ ăn uống khoa học.