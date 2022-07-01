Hoàng Yến có màn đáp trả cực thắng thắn khi bị cà khịa 'Cả đời chỉ là Á Hậu'

Theo đó, một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận dưới bài đăng này, được cho là mang tính "cà khịa" danh xưng Á hậu của chân dài 8X. "Một lần làm Á hậu thì cả đời chỉ là Á hậu, chứ có được hoa hậu đâu", người này chê bai.

Bài đăng mới nhất về Võ Hoàng Yến trên Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mà cô tham gia từ năm 2013 bất ngờ "hot" trở lại.

Màn đối đáp với netizen này của Võ Hoàng Yến nhận được nhiều sự đồng tình của cộng đồng mạng. Ai nấy chỉ trích dân mạng kém duyên.

Trước bình luận kém duyên và có phần tối nghĩa, Võ Hoàng Yến đã có màn đáp trả thẳng thắn: "Mình đâu có đòi làm hoa hậu? Ngộ ha".

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, được biết đến khi giành giải Vàng Siêu Mẫu Việt Nam 2008. Cùng năm, chân dài 8X đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Năm 2009, Võ Hoàng Yến đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe 2009, song trắng tay ra về.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, được biết đến khi giành giải Vàng Siêu Mẫu Việt Nam 2008 - Ảnh: Internet

Sau nhiều thăng trầm sự nghiệp, chân dài họ Võ trở lại mạnh mẽ trong nhiều năm qua, trở thành cái tên đình đám tại làng thời trang Việt. Ngoài ra, nàng hậu còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo quyền lực tại nhiều sân chơi về người mẫu, hoa hậu.

Võ Hoàng Yến là một trong những "chân dài" có khả năng càn quét mọi sàn catwalk từ trong nước đến quốc, đôi khi cũng không kém phần lầy lội khiến khán giả không ít lần phải "xỉu lên xỉu xuống". Cô cũng là là một trong những siêu mẫu đắt giá của showbiz Việt. Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp tuy nhiên cô lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Võ Hoàng Yến là một trong những "chân dài" có khả năng càn quét mọi sàn catwalk - Ảnh: Internet

Cô sở hữu chiều cao 1m78 cùng vẻ ngoài sắc lạnh. Cho đến nay cô vẫn là một trong những người mẫu đình đám của làng giải trí Việt. Trước ngón chân "kỳ lạ", cô từng bị soi việc phẫu thuật ngực.

Võ Hoàng Yến cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022- Ảnh: Internet

Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua, Võ Hoàng Yến cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi. Xuất hiện trong đêm chung kết, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo. Tại đây, người đẹp sinh năm 1988 gây ấn tượng với nhan sắc quyến rũ "không tuổi" cùng thần thái toát lên vẻ quyền lực khi ngồi trên "ghế nóng" một cuộc thi sắc đẹp.