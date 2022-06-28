Thảo Nhi bất ngờ gặp 'sự cố' ngay sau khi đăng quang Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Ngay thời khắc quan trọng, vương miện Thảo Nhi Lê bất ngờ bị rơi vương miện đã thu hút sự chú ý của khán giả tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Sau hành trình dài của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đã xuất sắc dừng chân ở vị trí Á hậu 1. Tuy nhiên, ngay thời khắc quan trọng, vương miện Á hậu 1 bị rơi xuống sân khấu trước bị bất ngờ của khán giả. Ngay lập tức, với bản lĩnh sân khấu Tân Á hậu 1 nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười thật tự tin trước sự cố này

Ảnh: Internet

Trước sự cố này, nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú lập tức bình luận sôi nổi. Một số cư dân mạng thì cho rằng Thảo Nhi còn bỡ ngỡ, một số thì trách ban tổ chức đội không có tâm và rất nhiều ý kiến khác.

Một số bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Kết thúc đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, ba chiếc vương miện danh giá, đại diện cho tài năng và sắc đẹp đã tìm được chủ nhân. Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tiếp đó là Á hậu 1 Lê Thảo nhi và Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

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