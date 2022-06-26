Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Hậu trường 26/06/2022 14:59

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm của mình.

Vượt qua 40 thí sinh còn lại trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã đăng quang cuộc thi năm nay.

Cô từng tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế khi vào top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 sau khi đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

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Ngọc Châu cho biết cô chưa từng yêu ai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, các người đẹp có phần giao lưu trực tiếp với truyền thông và khán giả. Ngoài việc được hỏi về cảm xúc sau đêm đăng quang, đời tư của các người đẹp được công chúng đặc biệt quan tâm.

Với Ngọc Châu, khi được hỏi về chuyện tình yêu, cô cho biết bản thân chưa từng yêu ai. Đồng thời, cô bày tỏ về mẫu người đàn ông lý tưởng của mình: "Còn về mẫu người lý tưởng, tôi nghĩ khi quen bạn trai thì mình cần hiểu nhau và thông cảm được cho nhau. Nếu người đó có thể hiểu mình và luôn ủng hộ cho mình thì quá tuyệt vời".

Sau chia sẻ của Ngọc Châu, cộng đồng mạng cho rằng người đẹp không có thời gian để yêu vì "bận rộn" thi hoa hậu. Cô được đánh giá là nhân vật nghị lực nhất làng sắc đẹp khi liên tục ghi danh vào các cuộc thi nhan sắc và đạt thành tích cao.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm - Ảnh 2Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm - Ảnh 3
Giây phút hoa hậu Khánh Vân trao chiếc vương miện danh giá cho Ngọc Châu - Ảnh: Fanpage Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 

Bên cạnh đó, mỹ nhân Tây Ninh cho biết hành trình đăng quang đó là niềm vui và giống như một giấc mơ, cô không tin rằng đó là sự thật. Ngoài ra, đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì bản thân Ngọc Châu thấy đó là đỉnh cao mới, bởi cuộc thi này cần sự cá tính nhiều hơn, lột xác nhiều hơn và một sự bản lĩnh nhiều hơn chứ không phải một Ngọc Châu an toàn như trước đó.

Ngọc Châu trải lòng: "Tôi cũng từng chia sẻ rằng khi đến với cuộc thi này, Ngọc Châu không đặt mục tiêu đạt được vương miện mà tôi muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình".

 

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