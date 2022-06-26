Hoa hậu Ngọc Châu tiết lộ cách sử dụng số tiền thưởng sau khi đăng quang

Hậu trường 26/06/2022 11:18

Nguyễn Thị Ngọc Châu tiết lộ cách sử dụng giải thưởng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã tìm được chủ nhận là Nguyễn Thị Ngọc Châu. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả và có kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều đấu trường nhan sắc lớn nhỏ.

Ngọc Châu sinh năm 1994, đến từ Tây Ninh cao 1,74 m, số đo 81-63-92,5. Ngọc Châu được nhận xét hội tụ yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ. Người đẹp từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

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Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã tìm được chủ nhận là Nguyễn Thị Ngọc Châu - Ảnh: Fanpage Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn sau khi đăng quang, tân Hoa hậu đã nhận được câu hỏi là: "Người ta nói bạn dành cả thanh xuân để tham gia cuộc thi sắc đẹp. Bạn cảm thấy như thế nào với danh hiệu bạn đã nhận được này?".

Nàng hậu đã bình tĩnh đáp: "Câu hỏi này bản thân tôi nhận được rất nhiều. Tôi luôn trả lời ở mọi thời điểm sẽ có những mục tiêu để mình chiến đấu. Trước đây, tôi có đặt những mục tiêu cho mình theo đuổi. Tôi đã từng theo đuổi những cuộc thi sắc đẹp khác và lần này tôi đến với Miss Universe vì tôi thấy cuộc thi này là 1 đỉnh cao mới tôi cần phải chinh phục vì ở đây đòi hỏi sự cá tính, lột xác, bản lĩnh nhiều hơn không phải hình ảnh Ngọc Châu an toàn như trước. Chính vì vậy, tôi quyết định đến với cuộc thi này, tôi đã từng chia sẻ khi đến đây tôi không đặt mục tiêu là phải được vương miện, tôi phải thoát khỏi vùng an toàn của mình để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

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Ngọc Châu tiết lộ 70% số tiền thưởng sẽ dành cho việc từ thiện - Ảnh: Fanpage Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Hoa hậu Ngọc Châu cho biết hành trình đăng quang đó là niềm vui và giống như một giấc mơ, cô không tin rằng đó là sự thật.

Mỹ nhân Tây Ninh cũng tiết lộ cách sử dụng giải thưởng: "Lúc nhận giải tôi không biết giải thưởng của mình là bao nhiêu. Ngay từ đầu tôi đã xác định khi đến đây nếu may mắn có giải thưởng tôi sẽ dùng 70% trong số đó để thực hiện các hoạt động từ thiện, dự án tôi theo đuổi. Đó chính là mang đến điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khó khăn, đặc biệt là trẻ em bị mất bố mẹ sau dịch Covid. 30% còn lại tôi sẽ sử dụng để trau dồi hình ảnh của mình cho chặn đường sắp tới".

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Ít ai biết rằng, trước khi đến với cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu đã có cuộc sống khá vất vả.

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