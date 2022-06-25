Người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Châu chính thức đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Tối ngày 25/6, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu, đến từ Tây Ninh, giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Tối ngày 25/6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra thu hút sự chú ý của khán giả cả nước. Với chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", đêm diễn hứa hẹn mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa cùng tài năng và nhan sắc của dàn thí sinh ưu tú. Kết quả chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Châu, 28 tuổi, đến từ Tây Ninh, giành vương miện cao nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp vốn là thí sinh dày kinh nghiệm, nổi bật từ đầu cuộc thi. Cô được nhận xét hội tụ yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ.

Nguyễn Thị Ngọc Châu là tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Chụp màn hình Ngọc Châu sinh năm 1994, từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Ở phần thi ứng xử dành riêng cho top 3, Ngọc Châu nhận câu hỏi "Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai?" và trả lời: "5 năm tới Ngọc Châu vẫn là Ngọc Châu, tiếp nối hành trình chia sẻ với trái tim nồng nhiệt và đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi ước mơ mang đến những điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em".

Người đẹp Ngọc Châu ở phần thi dạ hội - Ảnh : Internet Với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, bên cạnh được trao vương miện danh giá cùng nhiều giải thưởng giá trị, Ngọc Châu sẽ là người đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe diễn ra trong năm tới. Ngoài ra, danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt dành cho Lê Thảo Nhi và Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - Ảnh: Internet Về chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, top 41 cô gái lần lượt trải qua các phần thi: Đồng diễn - Công bố top 15 - Công bố thí sinh có lượt bình chọn cao nhất vào top 16 (15 1) - Top 16 tham gia phần thi chia sẻ quan điểm cá nhân - Top 16 trình diễn bikini - Công bố top 10 và trình diễn trang phục dạ hội - Công bố top 5 ứng xử - Công bố top 3 trả lời câu hỏi chung. Vượt qua các phần thi, cô gái nổi bật nhất sẽ trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền đảm nhận vai trò dẫn dắt. Á hậu Kim Duyên đảm nhận vị trí MC hậu trường. Sân khấu lấy ý tưởng từ chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", lồng ghép chữ V (Việt Nam) và W (Woman: Phụ nữ). Ban giám khảo đêm thi gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Tiến sĩ Nhân trắc học Lê Diệp Linh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Hà Anh, Á hậu Võ Hoàng Yến, Á hậu Vũ Hoàng My và Hoa hậu H'Hen Niê. Các người đẹp quốc tế cũng xuất hiện trong vai trò "cầm cân nảy mực" ở đêm chung kết như: Harnaaz Kaur Sandhu - Miss Universe 2021, Catriona Gray - Miss Universe 2018, Natalie Glebova - Miss Universe 2005. Hoa hậu sẽ nhận giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt, còn Á hậu nhận được 150 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng khác.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, khách mời được yêu cầu rời khỏi khu vực sân khấu Tối ngày 25/6, đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được diễn ra trong sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, một sự cố chập điện đã xảy ra, Ban Tổ chức phải nhanh chóng sơ tán khán giả để xử lý tình huống.

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