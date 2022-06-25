Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, khách mời được yêu cầu rời khỏi khu vực sân khấu

Tối ngày 25/6, đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được diễn ra trong sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, một sự cố chập điện đã xảy ra, Ban Tổ chức phải nhanh chóng sơ tán khán giả để xử lý tình huống.

Theo Tổ Quốc, tối ngày 25/6, đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam" đã diễn ra thu hút sự chú ý của đông đảo người nổi tiếng, các cơ quan truyền thông, khán giả cả nước. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam" - Ảnh: Internet Trong đêm Chung kết, top 41 cô gái lần lượt trải qua các phần thi: Đồng diễn - Công bố top 15 - Công bố thí sinh có lượt bình chọn cao nhất vào top 16 (15 1) - Top 16 tham gia phần thi chia sẻ quan điểm cá nhân - Top 16 trình diễn bikini - Công bố top 10 và trình diễn trang phục dạ hội - Công bố top 5 ứng xử - Công bố top 3 trả lời câu hỏi chung. Vượt qua các phần thi, cô gái nổi bật nhất sẽ trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Đáng chú ý, vào khoản 18h55, bên trong khán đài xuất hiện đám cháy nhỏ nghi do chập dây điện. Ngay lập tức, ban tổ chức và nhân viên của cuộc thi đã sơ tán khách mời. Rất may, sự cố rất nhanh sau đó đã được khắc phục, mọi người ổn định lại chỗ ngồi, chuẩn bị theo dõi đêm chung kết.

Sự cố xảy ra tại đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Tổ Quốc Theo Dân Trí, đêm chung kết diễn ra tối 25/6 do MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền dẫn dắt. Á hậu Kim Duyên đảm nhận vị trí MC hậu trường. Sân khấu lấy ý tưởng từ chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", lồng ghép chữ V (Việt Nam) và W (Woman: Phụ nữ). Ban giám khảo đêm thi gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Tiến sĩ Nhân trắc học Lê Diệp Linh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Hà Anh, Á hậu Võ Hoàng Yến, Á hậu Vũ Hoàng My và Hoa hậu H'Hen Niê. Các người đẹp quốc tế cũng xuất hiện trong vai trò "cầm cân nảy mực" ở đêm chung kết như: Harnaaz Kaur Sandhu - Miss Universe 2021, Catriona Gray - Miss Universe 2018, Natalie Glebova - Miss Universe 2005. Các thí sinh của cuộc thi - Ảnh: Dân Trí Hoa hậu sẽ nhận giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt, còn Á hậu nhận được 150 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng khác.

Góc khuất cuộc sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên bỏ showbiz lấy chồng đại gia Dù đã rời xa showbiz hơn 1 thập kỷ, nhưng Thùy Lâm vẫn gây thương nhớ cho khán giả về một nàng hậu có nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp.

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