Ngọc Châu thu hút từ những ngày đầu dự thi, được khán giả yêu thích nhờ gương mặt đẹp, hình thể cân đối. Trong cả 2 phần thi ứng xử tại đêm chung kết, người đẹp Tây Ninh nhận sự đánh giá cao của khán giả nhờ trả lời bình tĩnh, thông minh.

Vượt qua nhiều người đẹp khác, Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314) đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vào tối ngày 25/6. Cô sinh năm 1994, quê Tây Ninh. Cô cao 1,74m, số đo 3 vòng là 81-63-92,5cm.

Cô sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn ở vùng đất Tây Ninh, tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cha cô mất sớm, để lại mẹ một mình nuôi 3 con. Từ nhỏ, Ngọc Châu đã muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi đến với cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 , Hoa hậu Ngọc Châu đã có cuộc sống khá vất vả.

Chia sẻ trong chương trình Người kết nối, Ngọc Châu cho biết: "Năm tôi lên 5 tuổi, ba tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Bản thân tôi khi đó rất muốn thay đổi thực tại nhưng bất lực, không thể làm được gì. Càng lớn, tôi lại càng nhận thấy rằng bên ngoài kia đang có rất nhiều người phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Họ cũng cần có một gia đình, một xã hội ở bên để giúp đỡ và chia sẻ. Đó là lý do tôi chọn học ngành Công nghệ Sinh học, nhằm trang bị cho mình những kiến thức nâng cao sức khoẻ cộng đồng".

Ngọc Châu đã có cuộc sống tương đối vất vả trước khi đến với cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Chụp màn hình

Vì để tiết kiệm chi phí khi học và làm ở TP.HCM, Ngọc Châu đã chọn sống trong căn phòng trọ khá chật hẹp cùng với bạn bè. Thậm chí, trong suốt 4 năm người đẹp học đại học, mẹ cô chưa từng lên thăm lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém.

"Lúc đi thi đại học, chị hai là người đưa em đi vì mẹ phải ở nhà lo việc nhà. Bản thân em cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, nên em không có trách móc, đòi hỏi hay so sánh mẹ với mẹ của bạn bè. Cuộc sống của em gặp khá nhiều khó khăn, nhưng với tính cách độc lập của bản thân nên em không muốn chia sẻ với ai. Thậm chí, có lúc em từng nghĩ nếu mình không thi người mẫu chắc hẳn cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều, em có thể vô tư chơi với bạn bè, cũng như tốt nghiệp đúng hạn", Ngọc Châu trải lòng.

Với chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh - Miss Universe 2022 vào cuối năm nay.