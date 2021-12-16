Hoài Linh bất ngờ lộ diện sau nửa năm ở ẩn?

Hậu trường 16/12/2021 19:52

Hình ảnh mới đây của Hoài Linh được đàn em đăng tải lên trang cá nhân đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Nghệ sĩ Hoài Linh vốn là một cái tên đã quá quen thuộc trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, sau ồn ào sao kê 13,7 tỷ đồng từ thiện miền Trung, Hoài Linh gần như "bốc hơi" khỏi showbiz, người hâm mộ lẫn khán giả đều vô cùng lo lắng, không biết tình trạng hiện tại của anh ra sao.

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Hoài Linh mất hút khỏi showbiz sau ồn ào từ thiện - Ảnh: Internet

Sau scandal kể trên, có nhiều tin đồn cho rằng NS Hoài Linh vẫn đang ở trong nhà thờ tổ được anh xây dựng để tạm tránh khỏi showbiz nhưng cũng có thông tin cho rằng anh đã về Mỹ đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên, động thái mới nhất của một đàn em thân thiết đã phần nào giải đáp được những hoài nghi này.

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Bài đăng trên trang cá nhân của Hứa Minh Đạt - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, chiều tối ngày 16/12, tài khoản Facebook của nghệ sĩ Hứa Minh Đạt bất ngờ đăng tải một bức ảnh anh chụp cùng với NS Hoài Linh. Ngoài ra, anh còn chèn vào dòng caption thể hiện sự kính trọng của mình đối với đàn anh: "Ai thì mặc kệ, nhưng với tôi, anh ấy mãi là tượng đài".

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Rất có thể, bức ảnh kia được chụp từ cách đây rất lâu rồi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Hứa Minh Đạt không hề tiết lộ thời gian hay địa điểm chụp bức ảnh này nên không ý cư dân mạng đã tin rằng tấm hình này chỉ mới được chụp gần đây thôi. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hai nghệ sĩ đã chụp cùng nhau rất lâu rồi nhưng đến bây giờ mới đăng tải nên tung tích của Hoài Linh hiện tại vẫn còn là một điều chưa được giải đáp.

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