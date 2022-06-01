Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín: 'Chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá!'

Hậu trường 01/06/2022 21:15

Vào tối ngày 1/6, Hòa Minzy chia sẻ những khoảnh khắc trong hành trình bầu bí quý tử Bo của nữ ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hòa Minzy chia sẻ những hình ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đó là những khoảnh khắc trong hành trình bầu bí của nhóc tỳ "Bo thúi" của nữ ca sĩ. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín.

Cùng với đó, nữ ca sĩ nhắn nhủ quý tử nhân dịp Quốc tế thiếu nhi: "Mùng 1/6 của con yêu. Mới ngày nào còn trong bụng mẹ mà giờ nhóc con đã sắp 32 tháng tuổi rồi. Thổi bóng, hát chúc mừng sinh nhật mẹ giỏi lắm rồi. Tưởng vậy mà chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá. Hãy luôn khỏe mạnh và bình an con nhé!".

Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín: 'Chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá!' - Ảnh 1
Hình ảnh siêu âm của 'Bo Thúi' - Ảnh: FBNV
Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín: 'Chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá!' - Ảnh 2
Hòa Minzy trong hành trình bầu bé Bo - Ảnh: FBNV

Trước đó, nhân dịp tròn 27 tuổi, Hòa Minzy đã quyết định thực hiện một bộ ảnh lưu lại kỷ niệm bên cạnh con trai, và đăng tải lên trang cá nhân nhằm chiêu đãi người hâm mộ. Cô nàng hào hứng chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật Bé Hoà".

Dường như đây là cách nữ ca sĩ khoe một cột mốc mới trong cuộc sống tới khán giả, nhiều người hâm mộ đều đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Hòa Minzy và bé Bo. 

Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín: 'Chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá!' - Ảnh 3Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín: 'Chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá!' - Ảnh 4Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín: 'Chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá!' - Ảnh 5
Người hâm mộ đều đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Hòa Minzy và bé Bo - Ảnh: FBNV

Sau một thời gian từ khi công khai chuyện chia tay với thiếu gia Minh Hải, cuộc sống của Hòa Minzy đã nhận được nhiều sự quan tâm và săn đón nồng nhiệt từ giới truyền thông và khán giả. Tạm gác lại biến cố hôn nhân, hiện tại, nữ ca sĩ vô cùng bận rộn với lịch trình biểu diễn và chăm nom quý tử của mình.

Ngay trong ngày sinh nhật, Hòa Minzy 'vỡ òa' cảm xúc sau câu nói gây xúc động của con trai

Ngay trong ngày sinh nhật, Hòa Minzy 'vỡ òa' cảm xúc sau câu nói gây xúc động của con trai

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé Bo cầm nhánh hoa hồng bước vào tặng mẹ trong ngày sinh nhật khiến nhiều người xúc động.

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