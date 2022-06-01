Hòa Minzy lần đầu công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín: 'Chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá!'

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hòa Minzy chia sẻ những hình ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đó là những khoảnh khắc trong hành trình bầu bí của nhóc tỳ "Bo thúi" của nữ ca sĩ. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai hình ảnh bầu bí sau gần 3 năm giữ kín.

Cùng với đó, nữ ca sĩ nhắn nhủ quý tử nhân dịp Quốc tế thiếu nhi: "Mùng 1/6 của con yêu. Mới ngày nào còn trong bụng mẹ mà giờ nhóc con đã sắp 32 tháng tuổi rồi. Thổi bóng, hát chúc mừng sinh nhật mẹ giỏi lắm rồi. Tưởng vậy mà chợt nhìn lại thấy sao xúc động quá. Hãy luôn khỏe mạnh và bình an con nhé!".