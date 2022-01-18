Hoa hậu Tiểu Vy thân mật bên trai lạ, còn công khai vuốt tóc nữa, dân mạng ngã ngửa khi biết danh tính

Hậu trường 18/01/2022 21:41

Clip Hoa hậu Tiểu Vy “thâm tình” nhìn người ấy công khai, chàng trai bí mật cũng thể hiện tình cảm cực khéo khi dịu dàng vuốt tóc nàng hậu khiến fan hâm mộ rần rần thích thú.

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao clip Hoa hậu Tiểu Vy ngồi kề cận bên một chàng trai giấu mặt. Anh chàng này liên tục vuốt tóc và có nhiều hành động "trên tình bạn dưới tình yêu" với Tiểu Vy. Nàng hậu trò chuyện thân mật và cũng nhìn chàng trai đầy tình cảm.

Hoa hậu Tiểu Vy thân mật bên trai lạ, còn công khai vuốt tóc nữa, dân mạng ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 1
Tiểu Vy tình tứ bên trai lạ khiến cư dân mạng rần rần thích thú

Sự tương tác vô cùng ngọt ngào của cặp đôi khiến fan hâm mộ “lụi tim” vì quá tình cảm và ngọt ngào. Nhiều người nảy sinh nghi ngờ chàng trai trong clip đích thị là người yêu bí mật của Tiểu Vy. Không ít cư dân mạng chúc mừng nàng hậu tìm được “nửa kia” của mình.

Hoa hậu Tiểu Vy thân mật bên trai lạ, còn công khai vuốt tóc nữa, dân mạng ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 2
Cả hai tương tác với nhau cực thâm tình khiến netizen chắc mẩm đây đích thị là "nửa kia" của nàng hậu

Thế nhưng, trên thực tế nhân vật được cho là người tình bí mật của Hoa hậu Tiểu Vy trong clip chỉ là 1 make-up chơi chung với cô nàng mà thôi. Giữa cả hai không hề có chuyện hẹn hò như nhiều người đang nghi ngờ. Chân tướng sự việc được tiết lộ khiến không ít người ngã ngửa.

Hoa hậu Tiểu Vy thân mật bên trai lạ, còn công khai vuốt tóc nữa, dân mạng ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 3
Hoa hậu Tiểu Vy thân mật bên trai lạ, còn công khai vuốt tóc nữa, dân mạng ngã ngửa khi biết danh tính - Ảnh 4
Từ trước đến nay Tiểu Vy vẫn vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm, không ít fan hâm mộ mong chờ ngày cô công khai bạn trai

Từ trước đến nay, Tiểu Vy luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đó, cô thường bị đồn hẹn hò cùng nam ca sĩ Quân A.P khi cả hai đăng ảnh chụp chung nhiều lần. Thế nhưng cặp đôi cho biết họ chỉ là bạn thân khiến fan hâm mộ “lỡ đẩy thuyền đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt. Dù 5 lần 7 lượt lộ "hint" yêu ai đó nhưng chân dài sinh năm 2000 luôn phủ nhận mối quan hệ. Nhiều fan hâm mộ cũng vô cùng mong chờ ngày Tiểu Vy “ra mắt” đằng ấy trong tương lai gần.

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