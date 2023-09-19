Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội đã gây ra hậu quả nặng nề, có những gia đình bị mất đi người thân, những đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ. Được biết, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có nghĩa cử cao đẹp khi quyết định nhận bé gái tên L.T.N - nạn nhân mất gia đình sau vụ cháy làm em gái nuôi.

Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc có chia sẻ về tình hình hiện tại của bé L.T.N. Theo đó, bé L.T.N đã trở lại trường học sau nhiều ngày chỉ trốn trong phòng, không giao tiếp với ai. Ở thời điểm này, Bảo Ngọc mong cư dân mạng cũng như những người đến thăm hãy giữ sự riêng tư, hạn chế cho bé.

Cụ thể, Hoa hậu Liên lục địa cho biết: "Sáng nay Bảo Ngọc đi học, em L.T.N cũng bắt đầu học lại rồi cả nhà ơi. Em N có tâm sự với Ngọc là thời gian này em vẫn chưa bình tĩnh được, vì vậy N cũng xin giữ sự riêng tư cho em. Thay lời của N, mong các mạnh thường quân ghé thăm cũng sẽ thấu hiểu và thông cảm cho nỗi lòng này của em. Hiện giờ cả nhà cứ yên tâm là N đã đầy đủ đồ dùng học tập và đang có các thầy cô hỗ trợ. Hơn nữa, 20/9 này Ngọc ra Hà Nội cũng sẽ tranh thủ ghé thăm em và nói chuyện với bác của em".