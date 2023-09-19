Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ tình hình hiện tại của 'em gái nuôi' sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Hậu trường 19/09/2023 18:36

Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc có chia sẻ về tình hình hiện tại của 'em gái nuôi' L.T.N sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội đã gây ra hậu quả nặng nề, có những gia đình bị mất đi người thân, những đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ. Được biết, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có nghĩa cử cao đẹp khi quyết định nhận bé gái tên L.T.N - nạn nhân mất gia đình sau vụ cháy làm em gái nuôi.

Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ tình hình hiện tại của 'em gái nuôi' sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1
Hoa hậu Bảo Ngọc quyết định nhận bé gái tên L.T.N - nạn nhân mất gia đình sau vụ cháy làm em gái nuôi

 

Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc có chia sẻ về tình hình hiện tại của bé L.T.N. Theo đó, bé L.T.N đã trở lại trường học sau nhiều ngày chỉ trốn trong phòng, không giao tiếp với ai. Ở thời điểm này, Bảo Ngọc mong cư dân mạng cũng như những người đến thăm hãy giữ sự riêng tư, hạn chế cho bé.

Cụ thể, Hoa hậu Liên lục địa cho biết: "Sáng nay Bảo Ngọc đi học, em L.T.N cũng bắt đầu học lại rồi cả nhà ơi. Em N có tâm sự với Ngọc là thời gian này em vẫn chưa bình tĩnh được, vì vậy N cũng xin giữ sự riêng tư cho em. Thay lời của N, mong các mạnh thường quân ghé thăm cũng sẽ thấu hiểu và thông cảm cho nỗi lòng này của em. Hiện giờ cả nhà cứ yên tâm là N đã đầy đủ đồ dùng học tập và đang có các thầy cô hỗ trợ. Hơn nữa, 20/9 này Ngọc ra Hà Nội cũng sẽ tranh thủ ghé thăm em và nói chuyện với bác của em".

Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ tình hình hiện tại của 'em gái nuôi' sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 2
Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ hiện tại bé L.T.N đã trở lại trường học sau nhiều ngày chỉ trốn trong phòng, không giao tiếp với ai

 

Bé L.T.N là người duy nhất trong gia đình 4 người còn sống sót sau vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ. Sau khi thoát khỏi đám cháy, người thân đã đến đón em về nhà chịu tang bố mẹ và em trai.

Được biết, L.T.N hiện đang là học sinh lớp 8, rất thích học tiếng Anh và gia đình từng mong muốn có thể lo cho em được đi du học. Với kinh nghiệm từng đạt được nhiều học bổng tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, Hoa hậu Bảo Ngọc mong muốn có thể góp sức hỗ trợ và định hướng giúp em đạt được những ước mơ còn dang dở này.

Hoa hậu Bảo Ngọc tiết lộ tình hình hiện tại của 'em gái nuôi' sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 3
Hoa hậu Bảo Ngọc đã ngỏ lời hỗ trợ chi phí cho em đi học đến năm 18 tuổi

 

Bên cạnh đó, Hoa hậu Bảo Ngọc đã ngỏ lời hỗ trợ chi phí cho em đi học đến năm 18 tuổi. Nàng hậu rất mong được trở thành người bạn, được chia sẻ những tâm tư, giúp đỡ bé trên con đường học tập, trưởng thành. Nàng hậu vẫn đang tiếp tục trao đổi cùng với gia đình để tìm hướng hỗ trợ phù hợp nhất đến em N.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini: 'Cảm ơn em vì đã cho chị may mắn được làm chị nuôi của em'

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini: 'Cảm ơn em vì đã cho chị may mắn được làm chị nuôi của em'

Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nhận nuôi bé gái mất cả cha mẹ và em trai trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

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