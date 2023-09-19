Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc có chia sẻ về tình hình hiện tại của 'em gái nuôi' L.T.N sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.
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Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội đã gây ra hậu quả nặng nề, có những gia đình bị mất đi người thân, những đứa trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ. Được biết, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có nghĩa cử cao đẹp khi quyết định nhận bé gái tên L.T.N - nạn nhân mất gia đình sau vụ cháy làm em gái nuôi.
Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc có chia sẻ về tình hình hiện tại của bé L.T.N. Theo đó, bé L.T.N đã trở lại trường học sau nhiều ngày chỉ trốn trong phòng, không giao tiếp với ai. Ở thời điểm này, Bảo Ngọc mong cư dân mạng cũng như những người đến thăm hãy giữ sự riêng tư, hạn chế cho bé.
Cụ thể, Hoa hậu Liên lục địa cho biết: "Sáng nay Bảo Ngọc đi học, em L.T.N cũng bắt đầu học lại rồi cả nhà ơi. Em N có tâm sự với Ngọc là thời gian này em vẫn chưa bình tĩnh được, vì vậy N cũng xin giữ sự riêng tư cho em. Thay lời của N, mong các mạnh thường quân ghé thăm cũng sẽ thấu hiểu và thông cảm cho nỗi lòng này của em. Hiện giờ cả nhà cứ yên tâm là N đã đầy đủ đồ dùng học tập và đang có các thầy cô hỗ trợ. Hơn nữa, 20/9 này Ngọc ra Hà Nội cũng sẽ tranh thủ ghé thăm em và nói chuyện với bác của em".
Bé L.T.N là người duy nhất trong gia đình 4 người còn sống sót sau vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ. Sau khi thoát khỏi đám cháy, người thân đã đến đón em về nhà chịu tang bố mẹ và em trai.
Được biết, L.T.N hiện đang là học sinh lớp 8, rất thích học tiếng Anh và gia đình từng mong muốn có thể lo cho em được đi du học. Với kinh nghiệm từng đạt được nhiều học bổng tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, Hoa hậu Bảo Ngọc mong muốn có thể góp sức hỗ trợ và định hướng giúp em đạt được những ước mơ còn dang dở này.
Bên cạnh đó, Hoa hậu Bảo Ngọc đã ngỏ lời hỗ trợ chi phí cho em đi học đến năm 18 tuổi. Nàng hậu rất mong được trở thành người bạn, được chia sẻ những tâm tư, giúp đỡ bé trên con đường học tập, trưởng thành. Nàng hậu vẫn đang tiếp tục trao đổi cùng với gia đình để tìm hướng hỗ trợ phù hợp nhất đến em N.