Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini: 'Cảm ơn em vì đã cho chị may mắn được làm chị nuôi của em'

Trên trang cá nhân vào ngày 17/9, Hoa hậu Bảo Ngọc đã chia sẻ về việc mình sẽ trở thành "chị nuôi" của bé gái L.T.N. (13 tuổi, quê ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội), người duy nhất trong gia đình 4 người còn sống sót sau vụ cháy chung cư mini.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Không lâu sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2022 và xuất sắc giành vương miện. Đây là lần đầu tiên người đẹp đến từ Việt Nam đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi này.

Gửi em gái, khi ba mẹ và em trai của em không còn nữa, chị mong mình có thể trở thành người chị của em.

Nàng hậu bày tỏ: "Từ hôm nay, Ngọc có thêm một người em… Dù đã qua trận hoả hoạn ở Hà Nội, nhưng tàn dư của nỗi đau vẫn chưa thể nào dập tắt. Hôm nay Ngọc gặp em L.T.N. Em chỉ mới học lớp 8, nhưng đã phải chịu sự mất mát quá lớn trong vụ cháy vừa qua.

Chị không làm được nhiều, cũng không thể chữa khỏi vết thương lòng này trong em. Nhưng chị sẽ cố gắng làm một người bạn đồng hành để em có một điểm tựa trong hành trình trưởng thành sắp tới. Chị sẽ lo cho em ăn học đến khi em tròn 18 tuổi. Em là một cô gái mạnh mẽ với nhiều hoài bão, nên nếu sau đấy em vẫn cần chị, thì chị vẫn sẽ ở bên.

Em nói rằng em muốn học tiếng Anh, ba mẹ cũng từng mong ước em có thể đi du học,... Trước những nguyện vọng của em và gia đình, chị sẽ hướng dẫn em hết mình, và chị cũng mong hai chị em mình sẽ cùng nỗ lực để biến ước mơ của em - cũng là ước mơ của chị trở thành sự thật, em nhé!

Cuối cùng, cảm ơn em vì đã cho chị may mắn được làm chị nuôi của em".

Hoa hậu Bảo Ngọc đã chia sẻ về việc mình sẽ trở thành "chị nuôi" của bé L.T.N.

Bà Phạm Kim Dung, Hoa Hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Đào Thị Hiền đã cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến trụ sở Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để đóng góp cho người dân gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini vừa qua - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, sau vụ cháy chung cư mini ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), bé gái L.T.N. (13 tuổi, quê ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội), người duy nhất trong gia đình 4 người còn sống sót sau vụ cháy. Cháu N. được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau khi thoát khỏi đám cháy, sau đó người thân đã đến đón về nhà chịu tang bố mẹ và em trai.

Theo lời kể của cháu N., vào khoảng 23h50 đêm 12/9, khi cả nhà cháu đang ngủ thì nghe thấy mọi người hô hoán “cháy nhà”. Lúc này, bố cháu N. bế con trai nhỏ, còn mẹ cháu dắt tay N. Đến khi ra ngoài hành lang bị xô đẩy, cháu ngã xuống và thất lạc. Mệt quá N. dựa vào cửa nhà hàng xóm, may mắn được họ kéo vào trong nhà và thoát chết.

“Sau đó, cháu được đưa vào viện, cháu không biết bố mẹ và em trai ở đâu nên mới gọi điện cho tôi thông báo”, chị V. nói và cho biết cháu N. hít phải nhiều khói khiến cơ thể suy nhược, sau khi biết tin bố mẹ và em không qua khỏi, cháu lầm lì, ít nói. Trong đám tang đưa tiễn người thân tại quê nội chiều 14/9, N. chỉ ngồi một góc nhưng thấy ông bà suy sụp, khóc ngất, cô bé chạy ra ôm và luôn miệng nói "ông bà ơi còn có con nữa".

Gia đình chị V. mong muốn cháu gái sớm ổn định tâm lý, trở lại trường lớp và sẽ từng bước tính chuyện của cháu.