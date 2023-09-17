Hoà Minzy tủi phận mẹ đơn thân, xót xa xin lỗi con trai: 'Mẹ có lỗi khi không cho con có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa'

Hậu trường 17/09/2023 15:15

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy đăng tải đoạn clip về cuộc trò chuyện với con trai khiến nhiều người xúc động.

 Mới đây trên trang fanpage của bé Bo do Hoà Minzy lập ra để lưu giữ nhưng khoảnh khắc của con, nữ ca sĩ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với con.

Hoà Minzy tủi phận mẹ đơn thân, xót xa xin lỗi con trai: 'Mẹ có lỗi khi không cho con có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa' - Ảnh 1
Đoạn clip được Hoà Minzy đăng tải kèm trải lòng vô cùng xúc động

Hoà Minzy hỏi con trai: "Thế Bo có biết bố với mẹ bây giờ như nào không?". Bé Bo ngoan ngoãn đáp: "Không yêu nhau nữa. Không sao hết, bố mẹ rất là yêu Bo mà".

Nghe đến đây, giọng ca Rời Bỏ vô cùng xúc động, cô nghẹn lòng giải thích với con trai: "Bố với mẹ có duyên đến với nhau, yêu nhau nhưng giờ hết duyên không ở chung với nhau nữa nhưng vẫn rất yêu Bo. Ông bà nội, ngoại rất yêu Bo nên lúc nào Bo cũng phải biết là có rất nhiều người yêu quý nhé. Bo sống với mẹ, Bo thấy thế nào?".

Cậu bé bày tỏ hạnh phúc khi sống với mẹ và ông bà ngoại. Hoà Minzy cho biết sau khi nghe những lời nói của con trai, cô biết ít nhất cô đã thành công trong cách nuôi dạy con biết cảm thông. Nữ ca sĩ trải lòng trên trang cá nhân: "Mẹ có lỗi khi không cho con có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa, nhưng mẹ luôn nỗ lực mỗi ngày để con có cuộc sống tốt nhất. Cố gắng bên cạnh và chia sẻ những điều tích cực cho con cũng là một cách giúp con đón nhận mọi thứ trong cuộc sống tích cực và có một cuộc sống tràn ngập yêu thương hơn. 

Yêu con trai của mẹ! Hãy luôn là cậu bé hạnh phúc vì không chỉ gia đình mà rất nhiều ông bà cô chú anh chị không máu mủ ruột rà cũng yêu con. Hi vọng mọi người hông nói những câu như “ tội con “ hay “ khổ thân con “ nha". 

Hoà Minzy tủi phận mẹ đơn thân, xót xa xin lỗi con trai: 'Mẹ có lỗi khi không cho con có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa' - Ảnh 2

Cuộc trò chuyện cùng những lời tâm sự của nữ ca sĩ với quý tử khiến nhiều người không khỏi xúc động, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ trước cách nuôi dạy con khéo léo của cô.

Hoà Minzy tủi phận mẹ đơn thân, xót xa xin lỗi con trai: 'Mẹ có lỗi khi không cho con có 1 gia đình trọn vẹn đúng nghĩa' - Ảnh 3

Được biết, sau khi chia tay, Hoà Minzy vẫn giữ quan hệ tốt với người cũ. Mỗi lần bạn trai cũ về, cô thường cho bé Bo sang thăm bố và ông bà nội. 

Trở thành mẹ đơn thân, Hòa Minzy đã nỗ lực rất nhiều để vừa có thể lo cho con, vừa tập trung sự nghiệp ca hát. Bé Bo là động lực tinh thần lớn nhất ở thời điểm hiện tại của giọng ca 9x.

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