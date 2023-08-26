Hòa Minzy hé lộ hành trình Nuôi Em, giúp đỡ 200 em nhỏ gặp khó khăn, cộng đồng mạng khen ngợi hết lời

Hòa Minzy đã gắn bó với hành trình “Nuôi Em” được 2 với 200 em nhỏ. Và bước sang năm thứ 3, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục đồng hành nuôi 100 em nhỏ nữa tại Lai Châu và Thanh Hóa.

Hòa Minzy là ca sĩ trẻ đã chinh phục được khán giả bởi giọng hát cao, nội lực với nhiều bản hit. Cô sinh ra và lớn lên tại vùng quê dân ca quan họ Bắc Ninh, trong nhà không có ai theo đuổi con đường âm nhạc nghệ thuật. Tuy nhiên với niềm đam mê ca hát và yêu thích âm nhạc từ nhỏ, cô đã cố gắng không ngừng để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Hòa Minzy lớn lên tại vùng quê dân ca quan họ Bắc Ninh, cô sở hữu giọng hát đầy nội lực. Hòa Minzy là một trong số những ca sĩ được đánh giá cao về giọng hát truyền cảm, nội lực trong làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc: Ăn gì đây, Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị Mầu... Hồi tháng 2/2022, nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận chia tay doanh nhân Minh Hải sau 5 năm gắn bó.

Cuộc sống của nữ ca sĩ và bé Bo rất được người hâm mộ quan tâm. Mới đây vào tối ngày 25/8, Hòa Minzy bất ngờ thông báo trên trang cá nhân về kế hoạch hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm nay. Hình ảnh bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. Được biết cách đây hai năm trước, nữ ca sĩ đã thực hiện dự định này: "Hành trình Nuôi Em của Hòa đến giờ đã được 2 năm với 200 em nhỏ. Năm thứ 3 này Hòa sẽ tiếp tục đồng hành nuôi 100 em nhỏ nữa tại Lai Châu và Thanh Hóa. Mong các em sẽ luôn được no cái bụng để biết cái chữ, có một tương lai tươi đẹp phía trước!".

Hình ảnh Hòa Minzy chia sẽ trong bài viết về dự an Nuôi Em của cô. Sau bài đăng trên của Hòa Minzy, ở phần bình luận được nhiều khán giả tán thưởng hành động đầy ý nghĩa của cô trong những năm vừa qua. Khán già gửi lời cảm ơn đến hành động đẹp của bà mẹ một con. Nhiều khán giả ở Thanh Hóa cũng gửi lời cảm ơn. “Nuôi em” là dự án cung cấp những bữa ăn đầy đủ, giúp các em có thêm động lực đến trường. Với vai trò là cầu nối giúp những tấm lòng hảo tâm tìm đến với các em nhỏ vùng cao dễ dàng hơn, dự án “Nuôi em” đã và đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Với dự án này, mỗi người có thể nhận nuôi ít nhất là một em bé có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện vùng núi. Mỗi tháng người đăng ký nuôi chỉ cần bỏ ra 150.000 đồng/tháng với tối thiểu 9 tháng là đã có thể giúp cho các em có những bữa ăn đầy đủ suốt một năm học. Trong thời gian nuôi em, người đăng ký nuôi có thể cập nhật thông tin về các em thông qua đường link chứa “Group có thầy cô cắm bản” – nơi mà đầu mỗi tháng định kì sẽ được cập nhật ảnh/video của các em. Đặc biệt, sẽ có những đợt thăm em để người đăng ký nuôi có thể đến tận nơi và thăm trực tiếp em bé mình đã nhận nuôi. Hòa Minzy âm thầm đến tỉnh Quảng Trị để phát quà cho bà con trong đợt lũ lụt năm 2022. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui nhộn, mang đến một nguồn năng lượng tích cực. Không chỉ giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vào tháng 10 năm ngoái Hòa Minzy đã đích thân đến một số khu vực nơi có bà con phải hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai. Bên cạnh đó, trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật nữ ca sĩ đã chủ động bỏ tiền túi để thực hiện các dự định thiện nguyện.

Hòa Minzy nói gì khi bị đồn mang bầu lần 2? Phản ứng của Hòa Minzy trước nghi vấn mang thai lần 2 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

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