Hòa Minzy nói gì khi bị đồn mang bầu lần 2?

Hậu trường 23/08/2023 18:35

Phản ứng của Hòa Minzy trước nghi vấn mang thai lần 2 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã đến chúc mừng vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương khai trương chi nhánh nhà hàng mới. Giọng ca Rời bỏ mặc chiếc áo dáng rộng, khi để lộ vòng 2 to hơn thường ngày khiến dân mạng chú ý, từ đó rộ lên tin đồn nữ ca sĩ đang mang thai lần 2.

Hòa Minzy nói gì khi bị đồn mang bầu lần 2? - Ảnh 1
Giọng ca Rời bỏ mặc chiếc áo dáng rộng, khi để lộ vòng 2 to hơn thường ngày khiến dân mạng chú ý.

Thậm chí, có người hâm mộ đã để lại bình luận hỏi trực tiếp nữ ca sĩ về tin đồn đang rầm rộ gần đây. Cụ thể, tài khoản này viết: "Chị ăn thế bảo sao trên TikTok có người đồn Bo có em". Ngay lập tức, Hoà Minzy đã nhanh chóng để lại bình luận phủ nhận tin đồn: "Đồn gì mà ác vậy trời". 

Hòa Minzy nói gì khi bị đồn mang bầu lần 2? - Ảnh 2
 Hoà Minzy đã nhanh chóng để lại bình luận phủ nhận tin đồn mang thai.

Ngoài ra, trước dư luận ồn ào, Hòa Minzy cũng đã livestream lên tiếng về vụ việc. Giọng ca 9X cho biết, cô mặc đồ đôi với Nhã Phương sau khi đàn chị rủ rê, đồng thời phủ nhận tin có thêm em bé. Sau đó, Trường Giang đã đi tới “bóc phốt” đàn em bị hiểu lầm vì ăn quá nhiều. “Ba tô mì Quảng, một chén tàu hũ, vậy mà nói không ăn nữa đâu”.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc về đơn hàng mua quần áo ép cân cao cấp, đính kèm dòng chú thích: “Không có đùa cợt. Giao hàng thành công rồi. Thứ tôi cần là động lực từ các bạn, hãy đồng hành cùng tôi”. Có thể thấy, giọng ca 9X đang thể hiện rõ quyết tâm giảm cân sau thời gian ăn uống thoải mái.

Hòa Minzy nói gì khi bị đồn mang bầu lần 2? - Ảnh 3
Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc về đơn hàng mua quần áo ép cân cao cấp.

Cách đây không lâu, Hòa Minzy bất ngờ lên tiếng xác nhận việc mình đã có con trai với thiếu gia Minh Hải sau thời gian dài giấu kín. Kể từ thời điểm công khai thông tin trên, "nhất cử nhất động" của Hòa Minzy và cậu quý tử đều được netizen quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, Hoà Minzy lên tiếng xác nhận đã tan vỡ với bạn trai, nhóc tỳ sẽ do nữ ca sĩ chăm sóc.

Hòa Minzy nói gì khi bị đồn mang bầu lần 2? - Ảnh 4
Cách đây không lâu, Hòa Minzy bất ngờ lên tiếng xác nhận việc mình đã có con trai với thiếu gia Minh Hải sau thời gian dài giấu kín.
Hòa Minzy nói gì khi bị đồn mang bầu lần 2? - Ảnh 5
Kể từ thời điểm công khai thông tin trên, "nhất cử nhất động" của Hòa Minzy và cậu quý tử đều được netizen quan tâm đặc biệt.
Hòa Minzy phải vay mượn tiền quản lý sau 2 tháng tạm ngưng ca hát hát dành thời gian nghỉ hè cho con?

Hòa Minzy phải vay mượn tiền quản lý sau 2 tháng tạm ngưng ca hát hát dành thời gian nghỉ hè cho con?

Trong suốt 2 tháng qua, nữ ca sĩ đã quyết định không nhận bất cứ show diễn nào để dành thời gian đưa bé Bo đi chơi, tận hưởng kỳ nghỉ hè.

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Từ khóa:   hậu trường Hòa Minzy Hòa Minzy mang thai

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