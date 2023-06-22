Hòa Minzy làm 'single mom', giàu có, nhan sắc thăng hạng sau hơn 1 năm chia tay bạn trai thiếu gia

Sự nghiệp ca hát của nữu ca sĩ 9X lên như ''diều gặp gió'' vì sở hữu loạt HIT đình đám như: Ăn gì đây, Rời bỏ, Chấp nhận, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên. Thị Mầu,...

Hòa Minzy được biết đến với vai trò ca sĩ, gần đây cô còn tham gia làm MC cho một số chương trình gameshow. Cô được khán giả biết đến nhiều hơn khi đạt giải Quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao mùa đầu tiên vào năm 2014.

Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải từng có chuyện tình đẹp khiến công chúng ngưỡng mộ. Sau tất cả, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi sau 5 năm gắn bó trong sự tiếc nuối của khán giả. Hòa Minzy cũng từng khẳng định cả 2 chia tay trong hòa bình và đã có sự đồng thuận của nhau để đưa đến quyết định này. Nữ ca sĩ mong rằng khán giả dừng việc bàn tán, soi mói để cuộc tình của họ được kết thúc trong êm đẹp.

Bên cạnh sự thành công được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống và chuyện tình cảm của cô cũng được người hâm mộ quan tâm sâu sắc. Theo đó, vào năm 2017, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải công khai hẹn hò. Mặc dù chưa kết hôn nhưng cả hai đã có chung với nhau một cậu quý tử kháu khỉnh với tên ở nhà là "Bo thúi".

Hòa Minzy xác nhận chia tay bạn trai thiếu gia và chưa đăng ký kết hôn

Sau khi chia tay, Hoà Minzy chăm chỉ làm việc hoạt động nghệ thuật khi xuất hiện ở nhiều sự kiện, tham gia gameshow, chương trình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Bên cạnh đó, nhan sắc của bà mẹ một con cũng khiến nhiều khán giả còn khen ngợi vì visual rạng rỡ, tươi tắn và ngày càng thăng hạng. Thời gian gần đây, Hoà Minzy cũng rẽ hướng kinh doanh online.

Sau khi chia tay, Hoà Minzy chăm chỉ làm việc hoạt động nghệ thuật

Thời gian gần đây, Hoà Minzy cũng rẽ hướng kinh doanh online.

Với 8 năm hoạt động showbiz, Hòa Minzy tự tin vào khả năng kiếm tiền, làm chủ cuộc sống của bản thân. Không chỉ thu nhập từ cát-xê đi hát, nữ ca sĩ còn nhận lời tham gia nhiều chương trình truyền hình. Chưa kể, cô nàng còn cho thấy mình là một nhà đầu tư bất động sản mát tay, mang tới nguồn tiền không nhỏ, giúp cô tận hưởng cuộc sống sang chảnh, giàu có.

Hòa Minzy bên chiếc ''xế hộp'' sang trọng tiền tỷ

Hòa Minzy từng khoe 4 chiếc "thẻ đen" được mặc định chỉ dành cho giới thượng lưu

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 vừa rồi, Hòa Minzy gây chú ý khi hé lộ một góc căn biệt thự bề thế xây tặng bố mẹ tại quê nhà Bắc Ninh. Biệt thự gồm 5 tầng, có 2 mặt tiền nằm trên con phố sầm uất. Dù không thấy rõ nội thất bên trong nhưng chỉ cần nhìn khu vườn rộng rãi với nhiều tiểu cảnh công phu, ai cũng biết giá trị của ngôi nhà không hề nhỏ.

Cận cảnh biệt thự 5 tầng mà Hòa Minzy xây tặng bố mẹ dưỡng già

Ngoại trừ số tiền tích cóp từ đi hát, Hòa Minzy còn được biết đến là nhà đầu tu bất động sản khá "mát tay". Vào năm ngoái, khi tình hình dịch bệnh gây nhiều khó khăn, Hòa Minzy cũng đã rao bán 2 căn hộ cao cấp nằm ở Q.1 (TP.CHM) có tổng trị giá khoảng 15-16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn có 1 căn hộ chung cư nhỏ được thiết kế theo phong cách châu Âu tại Hà Nội. Được biết, vì để có chỗ nghỉ ngơi cho những buổi lưu diễn nên Hòa Minzy đã tậu ngay căn hộ này. Cô cũng mua thêm một căn villa khá sang trọng ở Đà Lạt với nội thất cổ kính để làm nơi kinh doanh riêng.

Căn villa được thiết kế theo phong cách cổ điển, sang trọng chuẩn Châu Âu của Hòa Minzy

Có thể thấy sau cuộc tình tan vỡ, cả Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải đều chọn cho mình cuộc sống riêng, đối lập nhau. Song sau tất cả, cặp đôi đều dành những tình cảm lớn nhất cho bé Bo và cho biết sẽ cùng nhau chăm sóc và dành những điều tốt nhất cho con. Chính điều này đã khiến dân tình thán phục và ngưỡng mộ bởi cách hành xử đầy văn minh dẫu cả hai đã không còn di chung một con đường.

Có thể thấy sau cuộc tình tan vỡ, cả Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải đều chọn cho mình cuộc sống riêng, đối lập nhau