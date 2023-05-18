Hòa Minzy đội mũ cối cổ vũ tại SEA Games 32 gây sốt truyền thông quốc tế bởi loạt khoảnh khắc 'khó đỡ'

Hòa Minzy với màn cổ vũ 'khó đỡ' đã thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế.

Ca sĩ Hoà Minzy là một trong số ít những nghệ sĩ Vbiz có mặt tại Campuchia để cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam tại SEA Games 32. Theo đó, nữ ca sĩ đã tạm gác hết công việc sang một bên để cổ vũ cho đoàn thể thao nước nhà. Hoà Minzy có mặt tại Campuchia để cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam tại SEA Games 32. Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hòa Minzy tinh nghịch, hét to "tiến lên Việt Nam ơi". Thậm chí, Khi chứng kiến đội nhà bị đối thủ lấn át, Hòa Minzy còn tỏ ra tức giận kèm theo đó là những hành động như: trợn mắt, liếc ngang - ngó dọc trông rất đáng yêu.

Biểu cảm hài hước của Hòa Minzy ở khán đài SEA Games gây chú ý với khán giả quốc tế. Ngay sau đó, đoạn clip nhanh chóng đã nhận được lượng tương tác vô cùng lớn, đạt hơn 18 triệu lượt xem tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều khán giả quốc tế đã dành lời khen có cánh cho nhan sắc xinh đẹp cũng như biểu cảm hài hước của cổ động viên Việt Nam. Thậm chí, tờ Tribun Tangerang của Indonesia cũng dành hẳn một bài đăng về màn cổ vũ ấn tượng của Hoà Minzy. Cụ thể trang tin này viết: "Bị cổ động viên Indonesia lấn át, người đẹp Việt này trở nên tức giận và trở thành tâm điểm tại SEA Games 2023. Người đẹp này chính là ca sĩ Việt Nam có tên Hoà Minzy. Cô ấy ủng hộ đất nước của mình rất nhiệt tình, tuy nhiên có khoảnh khắc Hòa Minzy tỏ ra bực bội vì bị fan Indonesia lấn át. Biểu cảm của cô ấy lúc đó nhìn rất dễ thương và hài hước".

Tờ Tribun Tangerang của Indonesia dành hẳn một bài đăng nói về màn cổ vũ ấn tượng của Hòa Minzy. Đây không phải là lần đầu tiên Hòa Minzy đến cổ vũ tại các trận đấu. Trước đây, cô vẫn thường góp mặt ở các kỳ SEA Games với vai trò là khán giả yêu thể thao, đến ủng hộ đoàn thể thao nước nhà. Sự góp mặt của nữ ca sĩ đã giúp những khán đài tại SEA Games 32 có nhiều màu sắc sinh động hơn. Vốn nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ bóng đá, Hòa Minzy xuất hiện tại sân vận động với phong cách thời trang năng động, trẻ trung và khoẻ khoắn. Cô cũng chuẩn bị những chiếc áo cờ đỏ sao vàng để cổ vũ những vận động viên của nước nhà. Đồng thời không quên nâng cao tinh thần dân tộc khi ứng dụng chiếc mũ cối đặc trưng của Việt Nam. Hòa Minzy đội mũ cối cổ vũ tại SEA Games 32. Sự góp mặt của nữ ca sĩ đã giúp những khán đài tại SEA Games 32 có nhiều màu sắc sinh động hơn. Cô nàng hài hước chia sẻ rằng bản thân may mắn khi học thanh nhạc nên mới có thể cổ vũ đội tuyển nước nhà bằng chất giọng to khỏe và âm vực cao.

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