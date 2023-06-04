Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ

Hậu trường 04/06/2023 14:02

Con trai Hòa Minzy được nhận xét ngày càng giống nam thần phiên bản nhỏ đốn tim người hâm mộ.

Bé Bo có tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân, chào đời năm 2019. Nguyễn Minh là họ và tên đệm của bố Bo - thiếu gia Nguyễn Minh Hải, còn Thiên Ân mang ý nghĩa Hồng Ân của Thiên Chúa. Bé Bo là thành quả suốt chặng đường 5 năm bên nhau của Hòa Minzy và đại gia Minh Hải.

Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 1
Cậu nhóc chính là động lực cũng như điểm tựa của Hòa Minzy trong cuộc sống. 

Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương của người hâm mộ nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu. Nhiều người nhận xét cậu bé thừa hưởng nét đẹp trai giống bố. Ngoài ra, cậu bé còn có phong cách thời trang ấn tượng khiến nhiều người đổ rầm rầm.

Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 2
Cậu nhóc có lượng fan đông đảo không hề thua kém mẹ. 

Với 2 cái má phúng phính và gương mặt đáng yêu, nụ cười lém lỉnh, nhóc tỳ nhà Hòa Minzy đã chinh phục được trái tim của đông đảo người hâm mộ.

Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 3
Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 4
Cậu Bo có nụ cười khá giống mẹ Hòa.

Ngoài ra, trong những video được Hòa Minzy chia sẻ về cuộc sống thường nhật, cậu bé được đánh giá là được Hòa Minzy giáo dục vô cùng tốt cũng như rất hiểu chuyện. Những bức ảnh, khoảnh khắc đáng yêu của Bo trên trang cá nhân nhận được nhiều sự yêu thích, hưởng ứng từ cư dân mạng.

Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 5
Bé Bo thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.
Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 6
Biểu cảm đáng yêu của nhóc tỳ khi lên sóng cùng mẹ. 

Mới gần 4 tuổi nhưng trang instagram của bé Bo do mẹ lập đã có gần 500.000 người theo dõi. Con trai Hoà Minzy hiện đang là một trong những nhóc tì có độ hot nhất nhì Vbiz. Cậu bé được khán giả yêu mến vì sự lém lỉnh, thông minh và nhanh nhẹn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.

Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 7
Mới 3 tuổi nhưng Bo Thúi đã trông chững chạc hơn các bạn đồng lứa. 
Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 8
Phong cách thời trang của con trai Hòa Minzy cũng đúng chuẩn soái nhí. 
Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 9
Những bức ảnh đời thường đốn tim người hâm mộ. Càng lớn, Bo càng ra dáng "soái ca nhí", chững chạc, đáng yêu.

Nhóc tì còn nhận được sự mến mộ đặc biệt từ các nàng hậu Vbiz, trong đó có Hoa hậu Thuỳ Tiên. Thậm chí, cô nàng từng mong muốn trở thành con dâu Hoà Minzy và gọi bé Bo là "chồng tương lai" của mình.

Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 10
Cậu nhóc đúng chuẩn soái nhí bên hoa hậu Thùy Tiên. 

Sau tan vỡ, Hòa Minzy dành tất cả thời gian và dành trọn tình yêu thương dành cho cậu con trai. Cô được nhiều người nhận xét là rất biết cách nuôi dạy con cái khi cậu Bo càng lớn càng hiểu chuyện và chững chạc hơn hẳn.

Con trai Hòa Minzy ngày càng chuẩn 'soái ca nhí', độ hot không thua kém gì mẹ - Ảnh 11
Sau khi hai bố mẹ chia tay vào năm 2022, Bo sống cùng với mẹ. Cậu bé được mẹ chăm sóc rất chu đáo, phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.
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