Hòa Minzy chi tiền 'khủng' vào dịp sinh nhật lại được nhận về 'cơn mưa lời khen' vì hành động ý nghĩa

Cụ thể cô viết trên trang cá nhân: "Vài ngày nữa là sinh nhật em rồi mọi người ơi!

Hòa Minzy mới đây đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về việc làm ý nghĩa nhân dịp sinh nhật mình. Vì gần với dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nên cô đã dành điều đặc biệt cho các em nhỏ. Cô đã liên hệ với Bệnh viện tim Hà Nội để xin được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 6 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau sinh nhật em là tới 1/6 Quốc Tế Thiếu Nhi. Em đã liên hệ Bệnh Viện Tim Hà Nội xin được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 6 em nhỏ mắc tim bẩm sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đã hỗ trợ 100% cho 2 bé ở Quảng Trị,1 bé ở Phú Thọ, 1 bé ở Nghệ An, 1 bé ở Hải Dương và 1 phần kinh phí cho bé ở Bắc Giang ạ . Xin được mang lại hi vọng tốt đẹp hơn cho các con và các gia đình! Cô Hoà chúc các con sớm khỏi bệnh, 1 đời an yên và khoẻ mạnh".

Phía dưới bình luận, nữ ca sĩ chia sẻ thêm:"Vì các con hầu như còn nhỏ, có bé mấy tháng nên em Hoà cũng hạn chế gặp gỡ các con và gia đình sợ dịch bệnh này kia. Hi vọng các con phẫu thuật thành công và cô Hoà đi thăm các con sau nhé. Chúc tất cả các em bé trên cuộc đời này đều mạnh khoẻ".

Chia sẻ của cô thu hút về hàng nghìn lượt yêu thích.

Phần lớn khán giả cảm mến Hòa Minzy có trái tim nhân hậu và cầu chúc những điều tốt đẹp đến với cô và con trai trong tương lai. Kể từ sau khi tan vỡ, Hòa Minzy chính thức trở thành mẹ đơn thân. Cô luôn chăm chỉ làm việc để mang về những điều tốt đẹp cho con trai. Tuy nhiên, hành động san sẻ vì cộng đồng này khiến cô nhận về nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

Hòa Minzy nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả.

Trong các chuyến đi thiện nguyện từ trước đến nay, Hòa Minzy đều tự bỏ tiền túi giúp đỡ đồng bào, những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô cho biết: "Chuyến đi từ thiện này em dùng toàn bộ số tiền của mình để làm, không phải tại em giàu quá không cần tiền hay gì mà do em dốt tính toán lắm.

Nếu mọi người thương mà chuyển qua em nhiều em không biết tính sao hết, không có ghi rõ cụ thể ra được đến lúc lại phiền phức ạ. Đợt này sức nhỏ em làm việc nhỏ, nếu đợt sau mà có cần em sẽ kêu gọi và kiếm một người giỏi tính toán kiểm kê đi cùng cho chắc ăn nữa".

Hòa Minzy trong một chuyến thiện nguyện năm 2022.