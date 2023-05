Hòa Minzy chi tiền 'khủng' vào dịp sinh nhật lại được nhận về 'cơn mưa lời khen' vì hành động ý nghĩa

Ngay sau sinh nhật em là tới 1/6 Quốc Tế Thiếu Nhi. Em đã liên hệ Bệnh Viện Tim Hà Nội xin được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 6 em nhỏ mắc tim bẩm sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đã hỗ trợ 100% cho 2 bé ở Quảng Trị,1 bé ở Phú Thọ, 1 bé ở Nghệ An, 1 bé ở Hải Dương và 1 phần kinh phí cho bé ở Bắc Giang ạ . Xin được mang lại hi vọng tốt đẹp hơn cho các con và các gia đình! Cô Hoà chúc các con sớm khỏi bệnh, 1 đời an yên và khoẻ mạnh".

Bài viết của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.