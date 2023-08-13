Hòa Minzy phải vay mượn tiền quản lý sau 2 tháng tạm ngưng ca hát hát dành thời gian nghỉ hè cho con?

Trong suốt 2 tháng qua, nữ ca sĩ đã quyết định không nhận bất cứ show diễn nào để dành thời gian đưa bé Bo đi chơi, tận hưởng kỳ nghỉ hè.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy gây chú ý khi công khai đoạn tin nhắn với quản lý. Cụ thể, theo nội dung cuộc trò chuyện, quản lý của nữ ca sĩ đã chủ động hỏi cô hết tiền chưa, đồng thời ngỏ lời cho cô mượn nếu cần. Có lẽ cảm động trước tình cảm của người anh thân thiết, Hòa Minzy đã chia sẻ khoảnh khắc này để khoe với người hâm mộ và cũng không quên gửi lời cảm ơn anh quản lý. Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy gây chú ý khi công khai đoạn tin nhắn với quản lý Được biết, trong suốt 2 tháng qua, nữ ca sĩ đã quyết định không nhận bất cứ show diễn nào để dành thời gian đưa bé Bo đi chơi, tận hưởng kỳ nghỉ hè. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tích cực “khoe” cậu con trai đáng yêu qua loạt ảnh du lịch hay về quê thăm ông bà.

"Bo nghỉ là mẹ nghỉ, đưa Bo đi chơi khắp nơi du lịch xả hè mấy tháng như hồi nhỏ của mẹ nhá . Mình đi về ngoại ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi Bo thích luôn! Mai sau yên tâm mẹ không bắt con học ngày học đêm, học đủ bài ở lớp với ngoan ngoãn là được. Việc cho con nghỉ hè ít hay nhiều đó là mong muốn và điều kiện của từng bố mẹ, mọi người đi làm cơm áo gạo tiền theo giờ cố định thì không giống công việc tự do của mình được. Do cả năm mình đi làm rất nhiều, ngày lễ cũng đi, đi xa thì lại phải qua mấy đêm mới được gặp con nên có thời gian là mình dành cho bạn ấy nhiều nhất có thể" - Hòa Minzy từng bộc bạch khi nói về kỳ nghỉ hè của bé Bo.

Theo nội dung cuộc trò chuyện, quản lý của nữ ca sĩ đã chủ động hỏi cô hết tiền chưa, đồng thời ngỏ lời cho cô mượn nếu cần Bé Bo là con trai chung của Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải. Sau chia tay, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân nên ngoài biểu diễn, Hòa Minzy còn phải kiếm thêm thu nhập bằng việc livestream bán hàng online. Trong suốt 2 tháng qua, nữ ca sĩ đã quyết định không nhận bất cứ show diễn nào để dành thời gian đưa bé Bo đi chơi, tận hưởng kỳ nghỉ hè Sau chia tay với thiếu gia Minh Hải, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân nên ngoài biểu diễn, Hòa Minzy còn phải kiếm thêm thu nhập bằng việc livestream bán hàng online. Đầu tháng 8 vừa qua, Hòa Minzy cũng đã có những động thái “rục rịch” trở lại đường đua âm nhạc. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự háo hức và mong chờ sản phẩm mới của nữ ca sĩ sinh năm 1995.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-phai-vay-muon-tien-quan-ly-sau-2-thang-tam-ngung-ca-hat-hat-danh-thoi-gian-nghi-he-cho-con-609253.html