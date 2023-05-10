Hậu chia tay thiếu gia Minh Hải, Hoà Minzy bất ngờ tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại chỉ qua một câu nói!

Mới đây, dưới phần bình luận trong một bài viết trên Facebook của Hòa Minzy, khi được khán giả đề cập đến chuyện yêu đương rằng: "Mẹ Bo có người yêu chưa nhở". Ngay lập tức, Hòa Minzy liền để lại bình luận gây chú ý.

Hòa Minzy là một trong những ca sĩ trẻ đang được yêu mến trong Vbiz hiện tại. Sau nhiều năm gầy dựng sự nghiệp, nữ ca sĩ đã gặt hái không ít thành công. Thế nhưng, trái lại về đường tình duyên của giọng ca gốc Bắc Ninh lại gặp không ít trắc trở. Vào năm 2017, Hòa Minzy bất ngờ thông báo hẹn hò với thiếu gia Minh Hải và sau đó cả hai đã có con trai chung với nhau đặt tên ở nhà là "Bo thúi". Chuyện tình của Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải từng khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Thế nhưng, năm ngoái, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả.

Vào năm 2017, Hòa Minzy bất ngờ thông báo hẹn hò với thiếu gia Minh Hải và sau đó cả hai đã có con trai chung với nhau đặt tên ở nhà là "Bo thúi" Mới đây, dưới phần bình luận trong một bài viết trên Facebook của Hòa Minzy, khi được khán giả đề cập đến chuyện yêu đương rằng: "Mẹ Bo có người yêu chưa nhở". Ngay lập tức, Hòa Minzy liền để lại bình luận gây chú ý rằng: "Giới thiệu ai cho mẹ Bo ạ". Chỉ một câu nói, nữ ca sĩ đã ẩn ý hiện tại cô vẫn "vườn không nhà trống". Hòa Minzy chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu mới Trước đó, trên Instagram, Hòa Minzy cũng từng chia sẻ lại bài viết có tựa đề: "Hòa Minzy thích tình yêu "sét đánh", đã sẵn sàng đón nhận tình cảm mới" kèm lời đính chính rằng: "Chưa nha mọi người, đang yên lành hạnh phúc với Bo thúi là đủ rồi".

Thời gian qua, Hòa Minzy cũng không ít lần khiến fan xôn xao khi để lộ tình trạng tinh thần bất ổn, khó cảm soát cảm xúc sau khi trải qua nhiều biến cố Thời gian qua, Hòa Minzy cũng không ít lần khiến fan xôn xao khi để lộ tình trạng tinh thần bất ổn, khó cảm soát cảm xúc sau khi trải qua nhiều biến cố. Hậu chia tay Minh Hải, nữ ca sĩ khẳng định cả 2 chia tay trong hòa bình và đã có sự đồng thuận của nhau để đưa đến quyết định này.

Hậu chia tay Minh Hải, nữ ca sĩ mong rằng khán giả dừng việc bàn tán, soi mói để cuộc tình của họ được kết thúc trong êm đẹp Nữ ca sĩ mong rằng khán giả dừng việc bàn tán, soi mói để cuộc tình của họ được kết thúc trong êm đẹp: "Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng ko đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-thieu-gia-minh-hai-hoa-minzy-bat-ngo-tiet-lo-tinh-trang-yeu-uong-hien-tai-chi-qua-mot-cau-noi-580453.html