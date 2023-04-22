Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng?

Hậu chia tay thiếu gia Minh Hải, Hoà Minzy luôn thể hiện tinh thần lạc quan, sống tích cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vừa qua, trong một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ bất ngờ xúc động đến bật khóc khi tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân rất mệt mỏi, khó kiểm soát kiểm soát. Biểu hiện bất ổn của bà mẹ 1 con khiến người hâm mộ không khỏi đồng cảm và xót xa.

Vừa qua, trong một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ bất ngờ xúc động đến bật khóc khi tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân rất mệt mỏi, khó kiểm soát kiểm soát - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, nhiều netizen còn không khỏi hoang mang trước đoạn clip Hòa Minzy có những biểu hiện khác lạ, ví dụ như vui vẻ hơn bình thường. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip nhảy nhót cực sung bên bạn bè, không những vậy cũng cầm chai rượu uống rất nhiều.