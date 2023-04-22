Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng?

Hậu trường 22/04/2023 18:06

Mới đây nhất, nhiều netizen còn không khỏi hoang mang trước đoạn clip Hòa Minzy có những biểu hiện khác lạ.

Hậu chia tay thiếu gia Minh Hải, Hoà Minzy luôn thể hiện tinh thần lạc quan, sống tích cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vừa qua, trong một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ bất ngờ xúc động đến bật khóc khi tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân rất mệt mỏi, khó kiểm soát kiểm soát. Biểu hiện bất ổn của bà mẹ 1 con khiến người hâm mộ không khỏi đồng cảm và xót xa.

Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng? - Ảnh 1
Vừa qua, trong một chương trình âm nhạc, nữ ca sĩ bất ngờ xúc động đến bật khóc khi tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân rất mệt mỏi, khó kiểm soát kiểm soát - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, nhiều netizen còn không khỏi hoang mang trước đoạn clip Hòa Minzy có những biểu hiện khác lạ, ví dụ như vui vẻ hơn bình thường. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ đoạn clip nhảy nhót cực sung bên bạn bè, không những vậy cũng cầm chai rượu uống rất nhiều.

Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng? - Ảnh 2
Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng? - Ảnh 3
Nhiều netizen còn không khỏi hoang mang trước đoạn clip Hòa Minzy có những biểu hiện khác lạ - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay dưới đoạn clip, những tưởng đây sẽ là động thái cho thấy nữ ca sĩ đang yêu đời và là một tín hiệu tích cực, nhưng trái ngược thay, dân tình đã liên tục để lại bình luận lo lắng vì nghi ngờ Hoà Minzy đang bị stress nặng nề, tâm lý bất ổn. 

Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng? - Ảnh 4
Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng? - Ảnh 5
Dân tình đã liên tục để lại bình luận lo lắng vì nghi ngờ Hoà Minzy đang bị stress nặng nề, tâm lý bất ổn - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những ý kiến trên, một số người lại cho rằng mọi người đang lo xa, chỉ là nữ ca sĩ đang vui vẻ cùng bạn bè thôi. Hiện, người hâm mộ vẫn đang tích cực bàn tán về đoạn clip trước.

Hoà Minzy tiếp tục để lộ dấu hiệu tâm lý bất thường khiến netizen lo lắng? - Ảnh 6
Sau chia tay, Minh Hải dù đã có cuộc sống riêng song vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm quý tử - Ảnh: Internet

Trải qua cuộc tình đổ vỡ với thiếu gia Minh Hải, cả hai có một con chung, tên Bo và hiện tại, nữ ca sĩ là người nuôi con. Được biết, Minh Hải dù đã có cuộc sống riêng song vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm quý tử.

Chuyện gì đây: Nửa đêm, Hoà Minzy bất ngờ đăng đàn cầu xin khán giả xóa và ngừng chia sẻ clip nhạy cảm của mình?

Chuyện gì đây: Nửa đêm, Hoà Minzy bất ngờ đăng đàn cầu xin khán giả xóa và ngừng chia sẻ clip nhạy cảm của mình?

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy làm khán giả lo lắng khi đăng tải bài viết dài lúc giữa đêm.

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Từ khóa:   Hoà Minzy bất ổn Hoà Minzy Hoà Minzy - Minh Hải chia tay

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