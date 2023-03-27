Chuyện gì đây: Nửa đêm, Hoà Minzy bất ngờ đăng đàn cầu xin khán giả xóa và ngừng chia sẻ clip nhạy cảm của mình?

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy làm khán giả lo lắng khi đăng tải bài viết dài lúc giữa đêm.

Hòa Minzy hiện là nữ ca sĩ đang nhận được lượng fan hùng hậu nhờ sự gần gũi, đáng yêu, cả trên sân khấu lẫn cuộc sống thường nhật. Suốt thời gian, sau lùm xùm chuyện chia tay với bạn trai thiếu gia, cuộc sống mẹ đơn thân của Hòa Minzy còn nhận thêm nhiều sự quan tâm. Đặc biệt là gần đây nhất, khi cô nàng khóc trong một gameshow truyền hình, tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân không ổn định. Gần đây nhất, cô nàng khóc trong một gameshow truyền hình, tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân không ổn định - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy tiếp tục làm khán giả lo lắng khi đăng tải bài viết dài lúc giữa đêm. Cụ thể, trong bài đăng, Hòa Minzy lên tiếng cầu xin mọi người đừng tiếp tục share đoạn clip cô tham gia biểu diễn cho một sự kiện vì điều kiện ánh sáng không tốt đã vô tình làm trang phục của mình trông có phần nhạy cảm.

Nguyên văn bài viết của Hòa Minzy: "Tối nay Hòa Minzy có biểu diễn một event kín thì quá trình chuẩn bị tất cả mọi người trong ê-kíp đều không thấy có vấn đề gì nhưng khi lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào gây ra trang phục nhìn có phần bị nhạy cảm! Em thì rất sợ drama vì bản chất em cũng đang không ổn chút nào nên đã nhờ anh MC Nguyên Khang nói giúp ngay tại sân khấu với tất cả quý vị ở đó đừng đăng tải các clip liên quan đến quá trình biểu diễn nhưng hiện đã có rất nhiều clip được đăng tải. Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy tiếp tục làm khán giả lo lắng khi đăng tải bài viết dài lúc giữa đêm - Ảnh: Chụp màn hình Em Hòa cầu xin cả nhà nếu ai có clip trong tay thì xóa giúp em hoặc đừng đăng tải được không ạ? Đây là một bài học để em phải cẩn thận hơn trong tương lai, em rất mong mọi người lắng nghe và giúp đỡ em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ!".

Có thể thấy, do sợ bản thân vướng phải những ồn ào không đáng có nên sau khi phát hiện sự cố tại chương trình, Hòa Minzy đã thông qua MC chương trình nhờ khán giả xoá clip và đừng chia sẻ những hình ảnh này lên mạng xã hội. Sợ bản thân vướng phải những ồn ào không đáng có nên sau khi phát hiện sự cố tại chương trình, Hòa Minzy cầu xin khán giả xoá clip và đừng chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội - Ảnh: Internet Tuy nhiên các clip sau đó vẫn được chia sẻ tràn lan, điều này buộc giọng ca Rời bỏ phải đăng đàn để cầu xin khán giả một lần nữa. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, bài viết cầu xin khán giả của Hòa Minzy đã không còn hiển thị trên trang cá nhân. Song nhiều netizen đã chụp lại và chia sẻ lên các diễn đàn, hội nhóm showbiz.

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