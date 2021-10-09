Sở dĩ phát ngôn của Hoa hậu Phương Khánh nhận nhiều chỉ trích vì học vấn của cô không phải dạng vừa.

Phương Khánh là một cái tên khá xa lạ đối với khán giả Việt, tuy nhiên kể từ khi đăng quang Miss Earth 2018, tên tuổi của cô đã lên như diều gặp gió và được nhiều người yêu mến. Hoa hậu Phương Khánh là nhan sắc Việt đầu tiên đăng quang trong cuộc thi quốc tế, chính vì vậy mọi người luôn dành cho cô ánh mắt ngưỡng mộ. Dù vậy, nàng Hậu cũng nhận nhiều lời đàm tiếu không hay về bản thân như "mua giải", phẫu thuật thẩm mỹ,... Mới đây, phát ngôn của cô tại một chương trình giáo dục lại khiến netizen không hài lòng.

Hoa hậu Phương Khánh thời điểm đăng quang. Trong chương trình này, Phương Khánh đã bàn về việc không có bất kỳ chuẩn mực nào để định nghĩa về vẻ đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là nhận định "con gái không cần học nhiều", chính câu nói này đã làm cho nàng Hậu nhận nhiều chỉ trích. Phương Khánh chia sẻ: "Không có chuẩn mực để định nghĩa một phụ nữ đẹp, con gái không cần học nhiều, học tới đó là cũng được rồi".

Mọi người cho rằng Hoa hậu Trái đất 2018 đã và đang cổ xúy cho lối sống thực dụng. Bởi vì phụ nữ thời này cần có kiến thức và việc học cũng vô cùng quan trọng chứ không chỉ riêng "nữ công gia chánh". Đồng thời, điều khiến dân mạng khó hiểu nhất chính là học vấn của Phương Khánh luôn nằm trong hàng top. Được biết, cô tốt nghiệp ngành marketing tại Curtin University Singapore. Bên cạnh đó, nàng Hậu còn nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, do đó quan điểm "con gái không cần học nhiều" hơi mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi tìm hiểu rõ ngọn ngành thì phát ngôn của Phương Khánh đã bị "cắt xén" quá đà. Thực tế, nguyên văn câu nói của nàng Hậu là: "Tri thức và giáo dục là những tiêu chí quan trọng, cần thiết để tạo nên vẻ đẹp của một người phụ nữ nhưng không phải là thước đo hay chuẩn mực để đánh giá phụ nữ đẹp”. Ảnh: Tổng hợp

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