Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng MC nổi tiếng vỡ òa cảm xúc khi sinh con trai đầu lòng

Vào tối 14/12, Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny đón tin vui sau 1 năm kết hôn.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cho biết nhóc tỳ chào đời vào tối 11/12 nhưng đến nay gia đình mới công khai tin vui. Dù vừa trải qua ca "vượt cạn" nhưng Hoa hậu Ngân Anh gây ấn tượng bởi vẻ rạng rỡ, thần sắc tươi tắn. Cặp đôi hạnh phúc ôm con trai bé nhỏ, khoảnh khắc đầu tiên của gia đình 3 thành viên gây sốt. Nhiều sao Việt và bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Ngân Anh và BTV Phan Tô Ny.

Mẹ bỉm chia sẻ vỡ oà xúc động khi nghe bác sĩ thông báo con chào đời bình an. Ngân Anh nói: "Sau bao ngày trông ngóng và cả sốt ruột vì nhóc con có phần 'cứng đầu' khi quá ngày dự sinh mà vẫn chưa chịu ra ngoài nhìn ngắm thế giới, thì tiếng khóc oa oa đầu đời của TiNo đã vang lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa của Papa Mami và cả gia đình rồi đây. Từ khoảnh khắc sau khi bác sĩ thông báo 'Con ra rồi!' và được nghe thấy tiếng khóc của con để ba má thở phào là TiNo vẫn bình an, khỏe mạnh, đến giây phút được da kề da để ba má có những gắn kết hiện hữu đầu tiên với con, ba má hiểu rằng từ lúc này cuộc sống của mình đã bước sang một cột mốc mới, đầy ý nghĩa, nhiều hạnh phúc và cũng nhiều sự lo toan, trách nhiệm hơn. Cảm ơn bé bi đã đến với cả nhà, như một món quà vô giá!". Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny đón con trai đầu lòng Trước đó, tháng 11/2022, đám cưới của Lê Âu Ngân Anh và ông xã Phan Tô Ny diễn ra ở TP.HCM trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Người đẹp thấy chồng yêu gia đình, có trách nhiệm. Cô cảm giác được chở che bởi sự tử tế và trách nhiệm của anh.

Ngân Anh quen chồng trong một lớp học MC cách đây 2 năm. Khi đó, Tô Ny là thầy giáo còn Ngân Anh là học trò. Sau thời gian tìm hiểu, họ nảy sinh tình cảm và được gia đình hai bên ủng hộ. Lê Âu Ngân Anh lần đầu công khai hình ảnh chồng vào tháng 8/2022. Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny đón tin vui sau 1 năm kết hôn Phan Tô Ny sinh năm 1990, là biên tập viên - MC của Đài truyền hình TP.HCM. Anh được khán giả yêu mến bởi vẻ điển trai phong thái nói chuyện lôi cuốn, trưởng thành. Ngoài ra, Phan Tô Ny còn sáng tạo nội dung, sản xuất nhiều chương trình truyền hình. Anh từng tham gia diễn xuất với vai Huy trong phim Trở về 2. Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995 tại Tiền Giang, đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2017. Sau đó, người đẹp giành ngôi á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Cuối năm 2019, Ngân Anh tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐH Salford danh giá ở TP. Manchester, Anh. Cô làm việc cho một công ty đầu tư và tư vấn tài chính trước khi trở thành giảng viên một trường đại học tại Việt Nam.

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