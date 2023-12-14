Bài viết trên trang cá nhân của ông xã Việt Hương - Hoài Phương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến dân tình
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Trên trang cá nhân mới đây, ông xã Việt Hương - Hoài Phương đã đăng tải câu chuyện hài hước khi bị vợ bóc phốt "ngoại tình". Thế nhưng đây chỉ là giấc mơ của riêng anh nhưng lại làm dân tình cười nặc nẻ, còn anh thì một phen hú vía.
Nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ: "Ôi giời ơi! Đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn các bác ạ. Sáng nay tôi vừa mở mắt ra là bà nhà tôi lao đến, tay nắm cổ áo, tay chỉ thẳng vào mặt tôi la lớn: "Con đó là con nào? Tôi còn đang ú ớ, chẳng biết cái mô tê gì: "Con nào... là thế nào? Tại sao mới sáng sớm đương nhiên em... Thôi ông đừng giả bộ nữa. Tôi biết hết rồi. Rõ ràng đêm hôm qua tôi thấy ông đi xe chở con nào ngồi sau ôm eo ông. Giờ còn chối hả? Nó là con nào? Em thấy sao không hỏi nó luôn? Tôi định hỏi rồi nhưng tức quá thức giấc luôn, chưa hỏi kịp".
Ngay sau đó, sự hài hước của vợ chồng danh hài Việt Hương luôn tạo không khí vui vẻ cho mọi người. Bởi ai cũng biết tình cảm của vợ chồng nam danh hài vô cùng tốt đẹp.
Hai vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ tình huống lầy lội khiến dân tình thích thú. Việt Hương không chỉ được khán giả chú ý trong sự nghiệp mà còn được khán giả dành sự ngưỡng mộ đặc biệt bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hoài Phương.
Việt Hương và ông xã Hoài Phương gặp gỡ nhau vào năm 2005. Hoài Phương từng bị cô hiểu nhầm là người nước ngoài bởi vóc dáng cao to. Sau nhiều lần tiếp xúc cả hai nảy sinh sự đồng cảm, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân năm 2007. Thời điểm đó, Việt Hương bỏ lại sau lừng sự nghiệp đang kỳ nở rộ tại quê nhà, sang Cali cũng chồng. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ.
Sau 26 năm ở nước ngoài, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng nghệ sĩ hài Việt Hương đã về Việt Nam định cư, cùng vợ ổn định cuộc sống.