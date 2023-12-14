Trên trang cá nhân mới đây, ông xã Việt Hương - Hoài Phương đã đăng tải câu chuyện hài hước khi bị vợ bóc phốt "ngoại tình". Thế nhưng đây chỉ là giấc mơ của riêng anh nhưng lại làm dân tình cười nặc nẻ, còn anh thì một phen hú vía.

Nhạc sĩ Hoài Phương chia sẻ: "Ôi giời ơi! Đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn các bác ạ. Sáng nay tôi vừa mở mắt ra là bà nhà tôi lao đến, tay nắm cổ áo, tay chỉ thẳng vào mặt tôi la lớn: "Con đó là con nào? Tôi còn đang ú ớ, chẳng biết cái mô tê gì: "Con nào... là thế nào? Tại sao mới sáng sớm đương nhiên em... Thôi ông đừng giả bộ nữa. Tôi biết hết rồi. Rõ ràng đêm hôm qua tôi thấy ông đi xe chở con nào ngồi sau ôm eo ông. Giờ còn chối hả? Nó là con nào? Em thấy sao không hỏi nó luôn? Tôi định hỏi rồi nhưng tức quá thức giấc luôn, chưa hỏi kịp".