Việt Hương gây chú ý vì một hành động đặc biệt sau 3 năm ngày mất của nghệ sĩ Chí Tài

Hậu trường 10/12/2023 09:31

Tròn 3 năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, nhiều khán giả cùng bạn bè đồng nghiệp lại chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện và ký ức đẹp về anh.

Trên trang cá nhân vào ngày 9/12, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ loạt ảnh cùng ông xã và các đồng nghiệp tưởng nhớ anh. Nữ nghệ sĩ viết: "Nay giỗ 3 năm làm lớn một tý tại sân khấu để anh gặp các anh em. Vẫn cơm canh như anh thích nè. Cám ơn khán giả của anh và anh em nghệ sĩ đã gởi lời thắp nhang".

Năm nay Việt Hương làm giỗ cho đàn anh tại sân khấu kịch Trương Hùng Minh - sân khấu do cô và nghệ sĩ Minh Nhí đầu tư. Cô muốn những đồng nghiệp có một nơi để tới thắp nhang tưởng nhớ người anh thân thiết. Nhiều sao Việt như Cát Phượng, Khả Như, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên… cũng có mặt ở sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh để tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài.

Việt Hương gây chú ý vì một hành động đặc biệt sau 3 năm ngày mất của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 1
Nữ nghệ sĩ làm những món ăn mà đàn anh yêu thích

Trước đó vào ngày giỗ Tổ nghề sân khấu, Việt Hương cũng mang di ảnh của Chí Tài đặt trang trọng trong một góc nhỏ của sân khấu với mong muốn mọi người tưởng nhớ đến nam diễn viên. Ngoài di ảnh, vợ chồng nghệ sĩ Hoài Phương còn giữ một cây đàn là kỷ vật mà nghệ sĩ Chí Tài để lại. Cả hai từng khẳng định dù có trả giá bao nhiêu cũng không bán món kỷ vật này.

Việt Hương là một trong những đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Chí Tài thuở sinh thời. Chính vì thế, nữ nghệ sĩ đã không cầm được nước mắt mỗi lần chia sẻ những kỷ niệm đẹp cùng cố nghệ sĩ. 

Việt Hương gây chú ý vì một hành động đặc biệt sau 3 năm ngày mất của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 2

Khán giả cảm kích trước tấm lòng mà vợ chồng Việt Hương dành cho nghệ sĩ Chí Tài

Việt Hương gây chú ý vì một hành động đặc biệt sau 3 năm ngày mất của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 3Việt Hương gây chú ý vì một hành động đặc biệt sau 3 năm ngày mất của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 4Việt Hương gây chú ý vì một hành động đặc biệt sau 3 năm ngày mất của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 5
Việt Hương quyết định tổ chức đám giỗ cho nghệ sĩ Chí Tài ngay tại sân khấu kịch để các đồng nghiệp có thể đến thắp hương cho đàn anh

Ngày 9/12/2020, nghệ sĩ Chí Tài qua đời do đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của nam danh hài làm nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, đau xót. Dù đã 3 năm kể từ ngày nghệ sĩ Chí Tài rời khỏi cõi tạm nhưng hình ảnh về một nghệ sĩ tài hoa vẫn khiến cho nhiều người thương tiếc.

Mỗi năm vào đúng ngày này, ca sĩ Phương Loan - bà xã của NS Chí Tài - sẽ tổ chức lễ giỗ tại Mỹ. Còn Việt Hương đã đứng ra thay gia đình lo liệu đám tang cho anh tại Việt Nam. Đến giờ, cứ mỗi năm đến ngày giỗ của Chí Tài, Việt Hương đều cùng chồng đều làm cơm cúng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đàn anh.

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Hành động của nghệ sĩ Việt Hương đã nhận được lời khen cũng như sự ủng hộ từ khán giả.

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