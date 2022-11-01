Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không hưởng tuần trăng mật mà làm điều này ngay sau đám cưới, đây có phải cái giá của việc làm dâu hào môn?

Hậu trường 01/11/2022 21:42

Khác với nhiều cặp đôi mới cưới khác, Đỗ Mỹ Linh và ông xã là Đỗ Vinh Quang lại phải gác lại tuần trăng mật của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lương Thùy Linh đã đăng tải loạt ảnh dự đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và viết: “Chúc mừng chị đã có chồng rồi”. Dưới phần bình luận của bài viết, người đẹp họ Đỗ cũng để lại một câu: “Lấy chồng vui lắm, lấy đi”. Có thể thấy, Đỗ Mỹ Linh rất hạnh phúc sau khi kết hôn.

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Đỗ Mỹ Linh rất hạnh phúc sau khi kết hôn - Ảnh: Internet

Sau đám cưới linh đình, tưởng rằng Đỗ Mỹ Linh sẽ được ông xã Đỗ Vinh Quang đưa đi hưởng tuần trăng mật thật vui vẻ và lãng mạn. Tuy nhiên, cả hai lại quay lại với công việc ngay sau đó.

Được biết, sau lễ cưới, Đỗ Mỹ Linh phải tham dự vào một show diễn thời trang. Còn ông xã của cô, vì là quản lý CLB nên anh phải ngay lập tức trở lại sân cỏ để theo dõi quá trình luyện tập, thi đấu của các cầu thủ. Nhiều người cho rằng, có lẽ cặp đôi đã tạm gác lại tuần trăng mật vào một dịp khác thích hợp hơn.

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Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang không đi tuần trăng mật sau đám cưới vì bận rộn công việc - Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã chính thức về chung một nhà vào ngày 23/10 vừa qua sau 2 năm hẹn hò. Đám cưới của cả hai đã trở thành tâm điểm của truyền thông và khán giả.

Tại hôn lễ của cặp đôi, Đỗ Quang Vinh (anh chồng Đỗ Mỹ Linh) đã phát biểu: "Yêu một người và đặc biệt để lấy một người là điều vô cùng thiêng liêng và xúc động. Nếu để đưa ra tiêu chí để lựa chọn thì mỗi người đều có những tiêu chí khác nhau, nhưng với anh, quan trọng nhất là tìm được người phù hợp.

Chúc mừng em trai của anh Đỗ Vinh Quang vì em đã tìm được người phù hợp, người có thể hiểu, chia sẻ và cảm thông, một người vợ hiền dâu thảo. Được chứng kiến tình yêu đẹp của tụi em từ những ngày đầu tiên, qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất, anh thực sự ngưỡng mộ và tự hào".

Sau đám cưới thế kỷ, ông xã Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện ở một nơi đặc biệt?

Sau đám cưới thế kỷ, ông xã Đỗ Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện ở một nơi đặc biệt?

Sau hôn lễ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tới tham dự show diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa ở Hà Nội. Còn ông xã của nàng hậu lại xuất hiện ở một nơi đặc biệt.

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