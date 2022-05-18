Hoa hậu đền Hùng Giáng My lên tiếng về ồn ào ngồi trên mái nhà cổ Hội An: 'Tôi làm theo chương trình và biết cái gì đúng cái gì sai'

Hậu trường 18/05/2022 20:55

Hoa hậu đền Hùng Giáng My đã lên tiếng giải thích rằng cô không hề ngồi trên mái nhà cổ Hội An như mọi người lầm tưởng, mọi chuyện đã được cơ quan chức năng giải quyết.

Theo Thanh Niên, tại buổi họp báo Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2022, Hoa hậu đền Hùng Giáng My đã xuất hiện với vai trò giám khảo. Cũng trong sự kiện này, cô đã chia sẻ về vụ lùm xùm tạo dáng tại một ngôi nhà cổ trên đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP.Hội An.

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Hoa hậu đền Hùng Giáng My cho biết nơi cô tạo dáng chụp ảnh không phải là trên nóc nhà như mọi người lầm tưởng - Ảnh: Internet

Giáng My cho hay, lý do mà dư luận bức xúc trong những ngày qua là vì chưa hiểu rõ sự tình. Người đẹp cho biết, địa điểm mà cô tạo dáng chụp ảnh không phải là mái nhà như nhiều người lầm tưởng mà thực chất là sân thượng có ống khói nhân tạo.

"Tôi là một người chuyên nghiệp, hoạt động 16 năm rồi làm sao tôi trèo lên mái nhà ngồi. Vả lại, không chủ nhà nào cho mình trèo lên mái nhà của họ, mà cũng không thể nào trèo lên ngồi trong mùa mưa bão như thế. Thêm nữa, lúc đó, tôi lại mặc váy dài như thế.” - Giáng My chia sẻ.

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Trong mọi sự việc, Giáng My muốn giữ im lặng vì không muốn một người có học như cô biến một câu chuyện văn hóa thành câu chuyện được nói ở ngoài chợ - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đền Hùng 1992 nói thêm, vì bản thân cô là một nhân vật "hot" nên chuyện vốn nhỏ bị thổi bùng lên. Trong mọi sự việc, cô muốn giữ im lặng vì không muốn một người có học như cô biến một câu chuyện văn hóa thành câu chuyện được nói ở ngoài chợ.

"Tôi xin không chia sẻ thêm về vấn đề này mà để cho các cơ quan chức năng, đạo diễn chương trình, nhà thiết kế chịu trách nhiệm. Còn mình chỉ là "nàng thơ' của chương trình đó thôi, mình làm theo chương trình và biết cái gì đúng cái gì sai. Chủ nhà đã viết thư và 4 đoàn thanh tra đã đến kiểm tra, xác định không có gì." - Giáng My cho hay.

CĐM phản ứng 'gay gắt' dưới bài viết yêu cầu gỡ hình ảnh Hoa hậu Giáng My trên nóc phố cổ 'Hoa hậu cũng là người thường, ngồi cao ngang tầm các vị anh hùng thì dân không phục'

CĐM phản ứng 'gay gắt' dưới bài viết yêu cầu gỡ hình ảnh Hoa hậu Giáng My trên nóc phố cổ 'Hoa hậu cũng là người thường, ngồi cao ngang tầm các vị anh hùng thì dân không phục'

Trên trang fanpage của báo Công an nhân dân mới đây đã đăng tải bài viết yêu cầu NTK gỡ bỏ hình ảnh cựu hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc phố cổ Hội An thu hút được sự quan tâm.

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Từ khóa:   Giáng My Hoa hậu đền Hùng Giáng My phố cổ Hội An

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