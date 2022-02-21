Hồ Văn Cường ra mắt sản phẩm âm nhạc mới toanh dưới sự giúp đỡ của Ngọc Sơn và bầu Thụy

Khán giả vẫn dành nhiều sự yêu mến đặc biệt cho giọng hát của Hồ Văn Cường.

Sau khi rời khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường nhận được sự nâng đỡ nhiệt tình từ Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Từ đây, mọi hình ảnh và hoạt động của giọng ca nhí đều thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Hồ Văn Cường thay đổi hỉnh tượng sau khi được bầu Thuỵ và Ngọc Sơn nâng đỡ - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồ Văn Cường đã cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, được đăng tải trên kênh Youtube của bầu Thụy. Không lâu sau đó, trên trang Fanpage của Hồ Văn Cường cũng đã thông báo tin vui đến người hâm mộ. Dù không phải đạt thứ hạng quá cao trên Youtube nhưng đây là một thành tích được cho là quá trình nỗ lực không ngừng của Hồ Văn Cường sau hàng loạt ồn ào xảy ra thời gian vừa qua.

Sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự yêu mến - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận của sản phẩm mới ra mắt, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích cho giọng ca nhí. Đồng thời, cũng có nhiều lời cảm ơn gửi đến công lao rèn luyện của danh ca Ngọc Sơn trong thời gian qua, sau khi Hồ Văn Cường nhận nhiều lời phàn nàn về giọng hát, đã có nhiều sự cải thiện.

Ngọc Sơn và bầu Thuỵ nâng đỡ nhiệt tình cho Hồ Văn Cường tái xuất âm nhạc - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy đã bắt đầu có những hoạt động trở lại trong con đường âm nhạc. Nam ca sĩ vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình. Người hâm mộ hy vọng Hồ Văn Cường sẽ sớm đạt được những thành tích tốt trong tương lai.

Hồ Văn Cường vừa "tái xuất" đã gặp biến, show diễn bị "tố" quỵt tiền, nhiều khán giả đòi làm đơn tố giác Sở hữu dàn nghệ sĩ vô cùng hùng hậu và đình đám, tuy nhiên, show diễn này hiện đang vướng nhiều tranh cãi khi có nhiều sự thay đổi nhưng lại không chịu trả tiền lại cho người mua.

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