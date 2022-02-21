Hồ Văn Cường vừa "tái xuất" đã gặp biến, show diễn bị "tố" quỵt tiền, nhiều khán giả đòi làm đơn tố giác

Hậu trường 21/02/2022 09:49

Sở hữu dàn nghệ sĩ vô cùng hùng hậu và đình đám, tuy nhiên, show diễn này hiện đang vướng nhiều tranh cãi khi có nhiều sự thay đổi nhưng lại không chịu trả tiền lại cho người mua.

Thời gian gần đây, show diễn "Little Star Big Dream" đang là chương trình đang vô cùng gây ồn ào. Mọi việc bắt đầu khi chương trình tạo được tiếng vang với dàn sao Việt hùng hậu tham gia như: Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh, Phương Thanh, Lam Trường, Nathan Lee, Trung Quang,... Tuy nhiên, từ lúc công bố dàn lineup đã là từ cuối năm 2021 nhưng mãi đến nay chương trình vẫn liên tục thay đổi, chưa thể diễn ra.

Hồ Văn Cường vừa 'tái xuất' đã gặp biến, show diễn bị 'tố' quỵt tiền, nhiều khán giả đòi làm đơn tố giác - Ảnh 1

Ồn ào đầu tiên phải kể đến việc chương trình này bất ngờ dời địa điểm từ Nhà hát Hòa Bình về một phim trường ở rất xa ngoại thành, khiến nhiều người đã đặt vé gặp khó khăn về việc đi lại. Kế đến, chương trình tiếp tục vướng với loạt ồn ào về việc không bán được vé, mâu thuẫn về quyền lợi giữa khán giả với BTC, không minh bạch về chi phí với ekip...

Vướng vào nhiều rắc rối, nhiều nghệ sĩ sau đó đã lần lượt rút tên khỏi chương trình dẫn đến việc chương trình đã bị hoãn chỉ trước 1 ngày diễn ra. Mới đây, đông đảo khán giả mua vé đã tràn vào trang Facebook của đơn vị tổ chức để đòi tiền vé. Rất đông khán giả đã thể hiện sự phẫn nộ và cho biết đến tận thời điểm hiện tại, phía BTC vẫn chưa tiến hành hoàn trả vé, giữ im lặng không có động thái trả tiền lại cho người mua.

Hồ Văn Cường vừa 'tái xuất' đã gặp biến, show diễn bị 'tố' quỵt tiền, nhiều khán giả đòi làm đơn tố giác - Ảnh 2
Liên tục thay đổi, nhiều khán giả muốn hoàn lại vé nhưng không nhận được câu trả lời từ BTC. (Ảnh: chụp màn hình) 

Dù tìm nhiều cách nhưng các khán giả vẫn không thể liên lạc được với chương trình để nhận được câu trả lời, nếu có trả lời thì cũng là những câu trả lời qua quýt. Không ít khán giả khẳng định sẽ làm đơn tố giác sự việc này với phía cơ quan chức năng. Trước đó, khi thông báo hoãn show diễn sang sau Tết, phía đơn vị tổ chức show diễn từng khẳng định khán giả có nhu cầu hoàn vé có thể inbox về trang fanpage, để lại họ tên và số điện thoại để nhân viên trực tiếp liên hệ giải quyết.

Hồ Văn Cường vừa 'tái xuất' đã gặp biến, show diễn bị 'tố' quỵt tiền, nhiều khán giả đòi làm đơn tố giác - Ảnh 3

Trong số dàn nghệ sĩ tham gia chương trình, được biết đây là show diễn lớn đầu tiên Hồ Văn Cường góp mặt sau ồn ào rời khỏi công ty của mẹ nuôi quá cố Phi Nhung. Đây cũng là màn "chào sân" của Hồ Văn Cường với sự đỡ đầu của nam danh ca Ngọc Sơn.

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