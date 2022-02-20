Sau lùm xùm với cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường bất ngờ nhận 'tin vui' lớn

Hậu trường 20/02/2022 16:55

Mới đây, Hồ Văn Cường bất ngờ nhận tin vui lớn và nhận được nhiều lời chúc mừng từ phía cư dân mạng.

Mới đây, Hồ Văn Cường bất ngờ nhận tin vui lớn. Cụ thể, clip nam ca sĩ thể hiện ca khúc Giọt lệ đài trang đã bất ngờ lọt top 22 trending trên YouTube trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Thành tích này khiến nhiều người phải khen ngợi và xuýt xoa.

Được biết, sự kiện nam ca sĩ tham dự diễn ra khá lâu nhưng giọng hát của anh vẫn khiến khán giả quan tâm với hơn 2 ngàn bình luận chỉ sau một ngày đăng tải. Trong clip, Hồ Văn Cường biểu diễn ca khúc "Giọt lệ đài trang", một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ. So với thời bước ra từ cuộc thi "Vietnam Idol Kids 2016", chất giọng của anh đã có thay đổi đáng kể.

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Clip Hồ Văn Cường hát live 'Giọt lệ đài trang' khiến khán giả chú ý - Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải, MV thu hút lượng lớn khán giả quan tâm. Đồng thời, không ít người dành lời khen ngợi khi nam ca sĩ hát hát live tốt hơn những lần xuất hiện kém phong độ trước đó.

Bên cạnh đó, công đồng người hâm mộ của nam ca sĩ trẻ cũng không quên gửi lời chúc mừng nam ca sĩ: "Giọt lệ đài trang lọt top 22 Trending trên Youtube rồi cả nhà yêu! Chứng tỏ sức hút của cậu ấy không hề nhỏ phải không cả nhà? Cùng nhau đẩy top cho cậu Út nhé mọi người ơi! Tích cực tìm kiếm tên 'Giọt lệ đài trang Hồ Văn Cường' trên Youtube, tích cực nghe, tích cực comment, tích cực share nha mọi người".

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Người hâm mộ gửi lời chúc mừng và động viên tới nam ca sĩ trẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi rời xa sự bao bọc của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật dưới sự hậu thuẫn của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy.  Nam ca sĩ đang là sinh viên tại một trường đại học và tập trung vào việc học với chuyên ngành quản trị kinh doanh.

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