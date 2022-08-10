Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thay đổi đặc biệt của cặp song sinh sau chuyến du lịch Châu Âu dài ngày

Hậu trường 10/08/2022 13:28

Sau 20 ngày đi du lịch nước ngoài, cặp song sinh Lisa và Leon đã có những thay đổi đặc biệt khiến Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không ngừng tự hào.

Chưa tròn 2 tuổi, các nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã được vi vu khắp Việt Nam như Quảng Bình, Phú Quốc, Đà Lạt,... thậm chí còn đặt chân đến trời Tây. Sau khi cùng đại gia đình đi Thụy Điển thăm ông bà, gia đình nhà Hà Hồ lại trở về cuộc sống thường nhật. Vợ chồng nữ ca sĩ cho con đến trường kết kết thúc kì nghỉ hè. Cặp song sinh Lisa và Leon dạn dĩ, năng động hơn hẳn khi đi học.

Trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà tiếp tục làm đầy nhật kí khôn lớn của các con bằng những hình ảnh, clip ghi lại hoạt động một ngày của cặp song sinh Lisa - Leon. Khán giả rất bất ngờ khi cặp song sinh đã ngoan ngoãn, chủ động hơn trong thời gian đến lớp, không còn quấy khóc như ngày đầu tiên. Các bé tự chơi đùa, khám phá mọi thứ. Những khoảnh khắc của hai nhóc tì khiến dân tình "ôm bụng cười" vì tinh nghịch, đáng yêu.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thay đổi đặc biệt của cặp song sinh sau chuyến du lịch Châu Âu dài ngày - Ảnh 1
Các nhóc tì được giao nhiệm vụ dọn dẹp khu vui chơi tại nhà - Ảnh: Cắt từ clip
Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thay đổi đặc biệt của cặp song sinh sau chuyến du lịch Châu Âu dài ngày - Ảnh 2
Lisa đã biết bóp chân cho mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý chú trọng việc giáo dục tính cách cho các con. Nữ ca sĩ luôn mong hai bé Lisa - Leon sống tình cảm, biết yêu thương lẫn nhau và người thân. Khoảnh khắc "cô ba" bóp chân cho mẹ vào buổi tối sau khi đi học về hay cả hai chị em cùng dọn dẹp, sắp xếp khu vui chơi riêng khiến ai nấy đều thích thú, ngưỡng mộ về cách chăm con của nữ ca sĩ.

Kết thúc chuyến du lịch dài, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bận rộn với công việc nghệ thuật và kinh doanh, hai bé Lisa - Leon cũng trở về nhịp sống bình thường, ngoan ngoãn đến trường. "Gia đình kiểu mẫu" này luôn rộn ràng tiếng cười, niềm vui khi các thiên thần nhí ngày càng khôn lớn, cứng cáp.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thay đổi đặc biệt của cặp song sinh sau chuyến du lịch Châu Âu dài ngày - Ảnh 3
Bận rộn đến mấy Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng phải dành thời gian cho các con - Ảnh: FBNV

Hai nhóc tỳ Lisa và Leon là "trái ngọt" của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, trong khi Subeo là con trai của "nữ hoàng giải trí" và "đại gia phố núi" Cường Đô La. Dẫu chỉ chung nửa dòng máu, nhưng từ nhỏ 3 anh em đã cực kỳ thân thiết, không có khoảng cách. Theo dõi các hoạt động của gia đình Hồ Ngọc Hà, dễ dàng thấy mỗi khi ở nhà, Subeo đều dành thời gian chơi cùng cặp song sinh. Cậu bé còn được nhiều người gọi là "anh trai quốc dân" khi hết mực yêu chiều các em.

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