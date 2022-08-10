Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thay đổi đặc biệt của cặp song sinh sau chuyến du lịch Châu Âu dài ngày

Chưa tròn 2 tuổi, các nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã được vi vu khắp Việt Nam như Quảng Bình, Phú Quốc, Đà Lạt,... thậm chí còn đặt chân đến trời Tây. Sau khi cùng đại gia đình đi Thụy Điển thăm ông bà, gia đình nhà Hà Hồ lại trở về cuộc sống thường nhật. Vợ chồng nữ ca sĩ cho con đến trường kết kết thúc kì nghỉ hè. Cặp song sinh Lisa và Leon dạn dĩ, năng động hơn hẳn khi đi học.

Trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà tiếp tục làm đầy nhật kí khôn lớn của các con bằng những hình ảnh, clip ghi lại hoạt động một ngày của cặp song sinh Lisa - Leon. Khán giả rất bất ngờ khi cặp song sinh đã ngoan ngoãn, chủ động hơn trong thời gian đến lớp, không còn quấy khóc như ngày đầu tiên. Các bé tự chơi đùa, khám phá mọi thứ. Những khoảnh khắc của hai nhóc tì khiến dân tình "ôm bụng cười" vì tinh nghịch, đáng yêu.