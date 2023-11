Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ không làm đám cưới với Kim Lý, lý do khiến ai nấy cũng bất ngờ

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM. Cô là gương mặt quen thuộc trên ghế 'nóng' nhiều chương trình: Giọng hát Việt, Siêu mẫu Việt Nam, The Remix, The Face Vietnam, Gương mặt thân quen, Asia's Next Top Model mùa 6, The New Mentor...

Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, cặp đôi đón chào sự ra đời của cặp song sinh Leon và Lisa. Đồng thời trong năm nay, phía ekip của hai người cũng xác nhận cặp đôi đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng được pháp luật bảo vệ.

