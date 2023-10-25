Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu

Hậu trường 25/10/2023 10:04

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường diện các kiểu đầm thanh lịch, màu sắc trung tính, không lấn át cô dâu trong đám cưới.

Tối ngày 22/10, cả showbiz tưng bừng đến chung vui trong ngày cưới của Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Là một người bạn thân thiết, Hồ Ngọc Hà tất nhiên không thể vắng mặt tại ngày vui này. 

Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu - Ảnh 1
Là một người bạn thân thiết, Hồ Ngọc Hà tất nhiên không thể vắng mặt tại ngày vui của Thanh Hằng

Bên cạnh visual xinh đẹp của cô dâu, Hồ Ngọc Hà chọn trang phục màu pastel đến tham dự theo dresscode mà cô dâu đưa ra. Trang phục có tông màu hồng vỏ đỗ, giúp nữ ca sĩ tôn lên vẻ ngoài sang trọng nổi bật nhưng không lấn át cô dâu khi đứng cạnh. Chiếc đầm cocktail mang form dáng xòe bồng như công chúa, điểm nhấn hút mắt chính là phần nơ thắt ở lưng. Có lẽ Hồ Ngọc Hà rất yêu thích phần nơ điểm nhấn này nên bài đăng 3 tấm thì có tới 2 tấm cô show góc chụp từ phía đằng sau. Người đẹp 8X mix cùng sandals cao gót mảnh mai. 

Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu - Ảnh 2
 Trang phục có tông màu hồng vỏ đỗ, giúp nữ ca sĩ tôn lên vẻ ngoài sang trọng nổi bật nhưng không lấn át cô dâu khi đứng cạnh

Xét về khoản thời trang thì Hồ Ngọc Hà có lẽ không có đối thủ trong showbiz Việt. Mỗi lần xuống phố hay xuất hiện ở đâu cũng là tâm điểm chú ý. Trước đó, khi tham dự lễ cưới Trấn Thành - Hari Won, nữ ca sĩ tâm sự nỗi khổ khi chọn đồ, chỉ một câu nói cho thấy đủ sự tinh tế: "Tớ quá mệt khi phải chọn bộ đồ vừa sang như các bạn muốn vừa đủ lịch sự như tớ muốn, làm tớ tốn một mớ suy nghĩ vì tớ tôn trọng các bạn và muốn mình đủ nhìn và không được phép mặc màu trắng vì chắc chắn không được xinh bằng cô dâu".

Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu - Ảnh 3
Trước đó, khi tham dự lễ cưới Trấn Thành - Hari Won, nữ ca sĩ tâm sự nỗi khổ khi chọn đồ, chỉ một câu nói cho thấy đủ sự tinh tế

Đúng với nguyên tắc "đủ nhìn" khi tham dự lễ cưới, đa phần "nữ hoàng giải trí" đều lựa chọn tone màu đen sang trọng. Tại lễ cưới em gái Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà chọn đầm body cùng tay phồng kiểu dáng basic, tình tứ bên Kim Lý. 

Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu - Ảnh 4
Tại lễ cưới em gái Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà chọn đầm body cùng tay phồng kiểu dáng basic, tình tứ bên Kim Lý

Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu - Ảnh 5
Khi dự cưới nhạc sĩ Dương Khắc Linh hồi 2019, nữ ca sĩ chọn suit đen lịch sự, đi cùng áo ren gợi cảm vừa phải. Theo Hồ Ngọc Hà, cô không bao giờ mặc màu trắng khi đi cưới vì 'chắc chắn không xinh được bằng cô dâu'
Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu - Ảnh 6

Trang phục dự đám cưới Lan Khuê năm 2018 của Hồ Ngọc Hà là váy đen ôm dáng phối cùng áo khoác vải tweed. Để tạo điểm nhấn cho trang phục màu tối, nữ ca sĩ chọn son tông đỏ nổi bật

Những lần tham dự đám cưới của những ngôi sao thân thiết trong showbiz, bà xã Kim Lý đều được ngợi khen vì lên đồ chỉn chu, phù hợp dresscode của cô dâu chú rể.

Sau ngày vui của 'chị đại' Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi hội bạn thân hối thúc tổ chức lễ cưới với Kim Lý?

Sau ngày vui của 'chị đại' Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi hội bạn thân hối thúc tổ chức lễ cưới với Kim Lý?

Lời đáp trả của Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ phấn khích và hy vọng ngày vui của nữ ca sĩ sớm được thông báo.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà thời trang của Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'