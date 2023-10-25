Hồ Ngọc Hà được khen khi giữ một nguyên tắc chọn đồ đi ăn cưới tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át cô dâu

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường diện các kiểu đầm thanh lịch, màu sắc trung tính, không lấn át cô dâu trong đám cưới.

Tối ngày 22/10, cả showbiz tưng bừng đến chung vui trong ngày cưới của Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Là một người bạn thân thiết, Hồ Ngọc Hà tất nhiên không thể vắng mặt tại ngày vui này. Là một người bạn thân thiết, Hồ Ngọc Hà tất nhiên không thể vắng mặt tại ngày vui của Thanh Hằng Bên cạnh visual xinh đẹp của cô dâu, Hồ Ngọc Hà chọn trang phục màu pastel đến tham dự theo dresscode mà cô dâu đưa ra. Trang phục có tông màu hồng vỏ đỗ, giúp nữ ca sĩ tôn lên vẻ ngoài sang trọng nổi bật nhưng không lấn át cô dâu khi đứng cạnh. Chiếc đầm cocktail mang form dáng xòe bồng như công chúa, điểm nhấn hút mắt chính là phần nơ thắt ở lưng. Có lẽ Hồ Ngọc Hà rất yêu thích phần nơ điểm nhấn này nên bài đăng 3 tấm thì có tới 2 tấm cô show góc chụp từ phía đằng sau. Người đẹp 8X mix cùng sandals cao gót mảnh mai.

Trang phục có tông màu hồng vỏ đỗ, giúp nữ ca sĩ tôn lên vẻ ngoài sang trọng nổi bật nhưng không lấn át cô dâu khi đứng cạnh Xét về khoản thời trang thì Hồ Ngọc Hà có lẽ không có đối thủ trong showbiz Việt. Mỗi lần xuống phố hay xuất hiện ở đâu cũng là tâm điểm chú ý. Trước đó, khi tham dự lễ cưới Trấn Thành - Hari Won, nữ ca sĩ tâm sự nỗi khổ khi chọn đồ, chỉ một câu nói cho thấy đủ sự tinh tế: "Tớ quá mệt khi phải chọn bộ đồ vừa sang như các bạn muốn vừa đủ lịch sự như tớ muốn, làm tớ tốn một mớ suy nghĩ vì tớ tôn trọng các bạn và muốn mình đủ nhìn và không được phép mặc màu trắng vì chắc chắn không được xinh bằng cô dâu". Trước đó, khi tham dự lễ cưới Trấn Thành - Hari Won, nữ ca sĩ tâm sự nỗi khổ khi chọn đồ, chỉ một câu nói cho thấy đủ sự tinh tế Đúng với nguyên tắc "đủ nhìn" khi tham dự lễ cưới, đa phần "nữ hoàng giải trí" đều lựa chọn tone màu đen sang trọng. Tại lễ cưới em gái Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà chọn đầm body cùng tay phồng kiểu dáng basic, tình tứ bên Kim Lý.

Tại lễ cưới em gái Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà chọn đầm body cùng tay phồng kiểu dáng basic, tình tứ bên Kim Lý Khi dự cưới nhạc sĩ Dương Khắc Linh hồi 2019, nữ ca sĩ chọn suit đen lịch sự, đi cùng áo ren gợi cảm vừa phải. Theo Hồ Ngọc Hà, cô không bao giờ mặc màu trắng khi đi cưới vì 'chắc chắn không xinh được bằng cô dâu' Trang phục dự đám cưới Lan Khuê năm 2018 của Hồ Ngọc Hà là váy đen ôm dáng phối cùng áo khoác vải tweed. Để tạo điểm nhấn cho trang phục màu tối, nữ ca sĩ chọn son tông đỏ nổi bật Những lần tham dự đám cưới của những ngôi sao thân thiết trong showbiz, bà xã Kim Lý đều được ngợi khen vì lên đồ chỉn chu, phù hợp dresscode của cô dâu chú rể.

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