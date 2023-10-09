Học trò Hồ Ngọc Hà 'khóc như mưa' sau loạt chỉ trích thái độ bề trên, vô lễ: 'Do cơ mặt em dễ gây hiểu lầm'

Hậu trường 09/10/2023 20:13

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, Lâm Châu đã có bài viết dài trên trang cá nhân và bày tỏ hối hận vì hành động của mình.

Chương trình truyền hình thực tế luôn thu hút lượng xem bởi những màn "đấu khẩu" kịch tính giữa những người tham gia. Gần đây nhất sau khi tập 9 The New Mentor (Người mẫu toàn năng) lên sóng có sự tham gia của các chị đại làng thời trang như Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang,... đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn vì thái độ khó chịu của thí sinh Lâm Châu.

Học trò Hồ Ngọc Hà 'khóc như mưa' sau loạt chỉ trích thái độ bề trên, vô lễ: 'Do cơ mặt em dễ gây hiểu lầm' - Ảnh 1
Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, Lâm Châu bị cư dân mạng chỉ trích vì thái độ vô lễ với đàn chị và lập ra hàng loạt hội nhóm anti người mẫu 2K3

Nhiều ý kiến cho rằng học trò đội Hà Hồ đã có thái độ vênh váo với các đàn chị trong chương trình. Thậm chí, khi nhắc đến Hương Giang, Lâm Châu chỉ gọi thẳng tên mà không kèm "chị". Cùng với loạt biểu cảm kênh kiệu sau khi bước ra khỏi phòng loại, Lâm Châu nhận về nhiều "gạch đá" từ khán giả. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, Lâm Châu bị cư dân mạng chỉ trích và lập ra hàng loạt hội nhóm anti người mẫu 2K3. Mặt khác, nhãn hàng do Lâm Châu được đại sứ thương hiệu cũng phải gỡ bỏ hình ảnh trong bài đăng chúc mừng. 

Học trò Hồ Ngọc Hà 'khóc như mưa' sau loạt chỉ trích thái độ bề trên, vô lễ: 'Do cơ mặt em dễ gây hiểu lầm' - Ảnh 2
Nhãn hàng do Lâm Châu được đại sứ thương hiệu cũng phải gỡ bỏ hình ảnh trong bài đăng chúc mừng do nhận nhiều lượt phẫn nộ

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, Lâm Châu đã có bài viết dài trên trang cá nhân và bày tỏ hối hận vì hành động của mình khiến những người yêu thương phải trăn trở và buồn lòng, đồng thời xin lỗi về những thiếu sót của bản thân. 

Theo chia sẻ của Lâm Châu, buổi ghi hình tập 9 kéo dài 20 tiếng khiến cô mệt và áp lực, phải cố gắng gồng mình để có phong thái tự tin nhất. Người đẹp sinh năm 2003 tâm sự: "Chính điều này là con dao hai lưỡi khiến em trở nên xa cách và khiến khán giả hiểu lầm em không tôn trọng các tiền bối của mình. Thật sự em không cố ý thể hiện mình hơn ai nhưng cơ mặt của em lại dễ gây hiểu lầm quá. Em nhận ra điều này khi chương trình 'The New Mentor' phát sóng, em đã cố gắng điều chỉnh để phù hợp hơn trong nhiều hoàn cảnh.

Em đã từ Hà Nội vào TP.HCM nhiều lần để tham gia các lớp học khác nhau, giúp mình điều tiết, thay đổi mỗi ngày về cách giao tiếp, ứng xử và cách bày tỏ cảm xúc. Em biết mình còn rất nhiều thiếu sót và cần thêm thời gian để rèn giũa bản thân"

Học trò Hồ Ngọc Hà 'khóc như mưa' sau loạt chỉ trích thái độ bề trên, vô lễ: 'Do cơ mặt em dễ gây hiểu lầm' - Ảnh 3
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, Lâm Châu đã có bài viết dài trên trang cá nhân và bày tỏ hối hận vì hành động của mình khiến những người yêu thương phải trăn trở và buồn lòng, đồng thời xin lỗi về những thiếu sót của bản thân

Lâm Châu xin lỗi các super mentor trong cuộc thi và khẳng định cô không có ý hỗn hay không tôn trọng họ. Nữ người mẫu giải thích thêm, những gì cô lo sợ trong đầu khác hẳn với những điều cơ mặt thể hiện ra. Cô đã dùng sự tự tin để che đậy sự lo lắng bên trong. Trong phòng loại, Lâm Châu đã xưng tên chứ không xưng “em” vì được khuyên rằng cách nói như vậy chuyên nghiệp hơn. 

"Sau những sai lầm, em biết mình phải rút kinh nghiệm sâu sắc để thay đổi và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thời gian này chính là lúc để em tự nhìn nhận bản thân và sửa đổi những khuyết điểm của mình. Em mãi mãi biết ơn tình cảm của mọi người" - học trò Hà Hồ thổ lộ. 

Học trò Hồ Ngọc Hà 'khóc như mưa' sau loạt chỉ trích thái độ bề trên, vô lễ: 'Do cơ mặt em dễ gây hiểu lầm' - Ảnh 4
Lâm Châu xin lỗi các super mentor trong cuộc thi và khẳng định cô không có ý hỗn hay không tôn trọng họ. Nữ người mẫu giải thích thêm, những gì cô lo sợ trong đầu khác hẳn với những điều cơ mặt thể hiện ra

Sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ lại bài viết của Lâm Châu và cũng mong khán giả bao dung cho sai lầm cho cô gái 20 tuổi. Hà Hồ viết: "20 tuổi, vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ. Vấn đề là Châu luôn biết lắng nghe, học nhanh và có sự sắc bén.... Châu đã khóc, như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Và chắc chắn Châu đang lớn hơn...".

Học trò Hồ Ngọc Hà 'khóc như mưa' sau loạt chỉ trích thái độ bề trên, vô lễ: 'Do cơ mặt em dễ gây hiểu lầm' - Ảnh 5
 Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ lại bài viết của Lâm Châu và cũng mong khán giả bao dung cho sai lầm cho cô gái 20 tuổi

 

Bên dưới bài chia sẻ, khán giả cũng mong nhìn thấy một sự thay đổi tích cực hơn từ phía Lâm Châu. Trong buổi phỏng vấn tập 9, Hà Hồ cũng thẳng thắn nói về thái độ của học trò: "Tôi không muốn bảo vệ Lâm Châu, vào cuộc thi là chị em, cuộc thi kết thúc hồn ai nấy giữ. Nhưng tôi nghĩ ở độ tuổi 20, các bạn còn rất non nớt và nhiều thiếu sót. Và còn thiếu sót mới ở lại với cuộc thi. Tôi hy vọng Lâm Châu sẽ rút kinh nghiệm nhưng cũng hy vọng khán giả sẽ cho cô ấy thời gian để chứng minh".

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