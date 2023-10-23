Sau ngày vui của 'chị đại' Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi hội bạn thân hối thúc tổ chức lễ cưới với Kim Lý?

Lời đáp trả của Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ phấn khích và hy vọng ngày vui của nữ ca sĩ sớm được thông báo.

Tổi ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, diễn viên Lương Mạnh Hải... Tổi ngày 22/10, đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý,siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang,... Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc chung vui trong đám cưới của cô bạn thân Thanh Hằng. Đáng chú ý, dưới bài đăng tải, hội chị em liên tục để lại nhiều bình luận mong chờ ngày cưới của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc chung vui trong đám cưới của cô bạn thân Thanh Hằng Trong đó, Hương Giang còn hé lộ: "Hôm qua chị Hồ Ngọc Hà bảo sẽ cưới sớm nha cả nhà". Cô dâu mới Thanh Hằng cũng mong muốn bạn thân sẽ sớm tổ chức đám cưới: "Cám ơn bà nha. Đợi đám cưới bà nha. Mong lắm". Đáp lại niềm mong mỏi của hội bạn, Hồ Ngọc Hà để lại bình luận đầy ẩn ý: "Ok nè, nhớ lên hát". Lời đáp trả của Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ phấn khích và hy vọng ngày vui của nữ ca sĩ sớm được thông báo. Lời đáp trả của Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ phấn khích và hy vọng ngày vui của nữ ca sĩ sớm được thông báo Trải qua 3 năm chung sống và có cặp song sinh Lisa - Leon sau khi đăng ký kết hôn vào năm 2020, đến nay Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn "bỏ ngỏ" dự định tổ chức đám cưới. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Hồ Ngọc Hà cho biết năm nào Kim Lý cũng dự định cưới cô và rất sốt sắng về việc tổ chức một lễ cưới.

Trải qua 3 năm chung sống và có cặp song sinh Lisa - Leon, đến nay Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn "bỏ ngỏ" dự định tổ chức đám cưới Ssau nhiều lần thuyết phục, Hồ Ngọc Hà cho biết đã đồng ý với Kim Lý về một lễ cưới: “Anh Kim Lý mong muốn được tổ chức ở Việt Nam và bạn bè các nước bay về. Anh đã trao đổi với tôi, chúng tôi cân nhắc tầm khoảng tháng 1/2024 thì mọi người sẽ rảnh hơn để về đây. Tôi cũng "ok" chứ biết nói sao nữa bây giờ”. Ssau nhiều lần thuyết phục, Hồ Ngọc Hà cho biết đã đồng ý với Kim Lý về một lễ cưới Thế nhưng dù đã thống nhất được thời gian nhưng cả hai chưa cùng quan điểm về quy mô lễ cưới: “Tôi và Kim Lý cùng quan điểm sống nhưng không cùng quan điểm trong việc làm đám cưới. Tôi chỉ mong tổ chức một nhóm nhỏ ở một nơi nào đó còn anh Kim Lý có đông bạn và nhiều mối quan hệ nên mong muốn khách mời khắp nơi trên thế giới về dự. Khi nghe đến đấy, tôi dội ngược ngay. Bây giờ anh ấy dự định thì cứ để dự định đi". Thế nhưng dù đã thống nhất được thời gian nhưng cả hai chưa cùng quan điểm về quy mô lễ cưới Hồ Ngọc Hà nói thêm: “Với tôi đám cưới là một nghi thức, nghi lễ và sau đó cô dâu và chú rể phải nói chuyện, vui chơi và chia sẻ được cùng với quan khách. Nếu tổ chức tầm 1.000 - 2.000 khách mời thì tôi không thể tiếp đãi được hết, tôi sẽ cảm thấy có lỗi và làm phiền người khác nên rất sợ làm đám cưới quá to. Nhưng để xem sự thuyết phục của anh Kim Lý với tôi như thế nào".

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