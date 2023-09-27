Hồ Hoài Anh bất ngờ tái xuất đi cúng Tổ nghề sân khấu sau hơn 1 năm vướng bê bối ở trời Tây

Hậu trường 27/09/2023 08:49

Cách đây không lâu, thông tin nam nhạc sĩ giữa vị trí quan trọng hỗ trợ concert sắp tới đây của Hoàng Thùy Linh cũng thu hút sự chú ý.

Sau khi vướng ồn ào tại trời Tây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dường như sống ẩn, hiếm hoi lắm bắt gặp nam nhạc sĩ tại một sự kiện của bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, thực tế, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn làm nghề, chăm chút cho công ty rất hoành tráng của anh. Cách đây không lâu, thông tin nam nhạc sĩ giữa vị trí quan trọng hỗ trợ concert sắp tới đây của Hoàng Thùy Linh cũng thu hút sự chú ý.

Hồ Hoài Anh bất ngờ tái xuất đi cúng Tổ nghề sân khấu sau hơn 1 năm vướng bê bối ở trời Tây - Ảnh 1
Nam nhạc sĩ hỗ trợ đêm nhạc của Tú Dưa vào cuối năm 2022

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ những hình ảnh cúng Tổ nghề sân khấu. Đặc biệt là có sự xuất hiện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây là một trong những hình ảnh hiếm hoi của nam nhạc sĩ sau hơn 1 năm ở ẩn. Qua hình ảnh có thể thấy Hồ Hoài Anh không thay đổi là bao, đã lấy lại phong độ như trước. Những hình ảnh ngay khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ dân mạng.

Hồ Hoài Anh bất ngờ tái xuất đi cúng Tổ nghề sân khấu sau hơn 1 năm vướng bê bối ở trời Tây - Ảnh 2
Hồ Hoài Anh bất ngờ tái xuất đi cúng Tổ nghề sân khấu sau hơn 1 năm vướng bê bối ở trời Tây - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ những hình ảnh cúng Tổ nghề sân khấu. Đặc biệt là có sự xuất hiện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Trước đó, thời điểm Hồ Hoài Anh vướng thị phi bên Tây Ban Nha, bà xã Lưu Hương Giang chọn cách khóa trang cá nhân và im lặng trước những thắc mắc, công kích từ khán giả. Đến khi Hồ Hoài Anh trở về Việt Nam và giải quyết ồn ào ổn thỏa, Lưu Hương Giang mới tái xuất nhưng luôn tránh né nhắc về chồng mà chỉ khoe ảnh các con và ảnh cá nhân. Bên cạnh đó, Lưu Hương Giang cũng liên tục chia sẻ nhiều dòng trạng thái đầy tâm trạng bất ổn khiến nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi đã có dấu hiệu "rạn nứt" sau ồn ào.

Hồ Hoài Anh bất ngờ tái xuất đi cúng Tổ nghề sân khấu sau hơn 1 năm vướng bê bối ở trời Tây - Ảnh 4
Lưu Hương Giang liên tục chia sẻ nhiều dòng trạng thái đầy tâm trạng bất ổn khiến nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi đã có dấu hiệu "rạn nứt" sau ồn ào của Hồ Hoài Anh

Trong buổi họp báo ra mắt MV mới, Lưu Hương Giang từng bất ngờ có chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Hồ Hoài Anh. Cô nói: "Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con... Tôi nghĩ anh Hồ Hoài Anh luôn là người dù có bất kì chuyện gì, tôi cũng rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về các quyết định của mình".

Hồ Hoài Anh bất ngờ tái xuất đi cúng Tổ nghề sân khấu sau hơn 1 năm vướng bê bối ở trời Tây - Ảnh 5
Lưu Hương Giang từng bất ngờ có chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Hồ Hoài Anh. Cô nói: "Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con..."

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh làm đám cưới vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Cả hai từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung.

Không 'quay lưng' với Hồ Hoài Anh vì scandal, Hoàng Thuỳ Linh thẳng thừng đáp trả, khẳng định đàn anh là 'người tài', 'cần 1 con đường sống'

Không 'quay lưng' với Hồ Hoài Anh vì scandal, Hoàng Thuỳ Linh thẳng thừng đáp trả, khẳng định đàn anh là 'người tài', 'cần 1 con đường sống'

Trong buổi họp báo ra mắt concert kỷ niệm 20 năm ca hát, Hoàng Thùy Linh đã nhận được câu hỏi về vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

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