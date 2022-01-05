Hình ảnh xúc động nhất lễ cúng 100 ngày mất cố nghệ sĩ Phi Nhung: Con thơ ngủ gục bên di ảnh, con cả chắp tay cảm tạ từng người đến viếng

Hình ảnh những người người con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung túc trực bên bàn thờ và di ảnh của cô khiến nhiều người không khỏi xót xa.
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Lễ cúng 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa được tổ chức tại tư gia ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh về lễ cúng này đã được quản lý của cô đăng tải lên mạng xã hội để khán giả khắp nơi và cả những người yêu quý cô được chứng kiến.
Theo đó, từ sáng sớm, những người con nuôi, người thân và bạn bè,... của cố nghệ sĩ Phi Nhung để có mặt để cùng nhau làm lễ cầu siêu cho nữ ca sĩ. Bởi vì cố NS đi quá sớm, nhiều người con nuôi của cô hiện đang vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn nên đã xảy ra những hình ảnh khá xót xa trong buổi lễ hôm nay.
Cụ thể, khi các sư thầy đang làm lễ bên cạnh bàn thờ của cố nghệ sĩ Phi Nhung, một trong những người con nhỏ nhất của nữ ca sĩ vì quá mệt nên đã ngủ gục ngay cạnh đó. Sau đó, người con nuôi này đã được anh lớn bế ra ngoài, tuy chỉ là trong tích tắc nhưng cảnh tượng này cũng không khỏi làm nhiều người xót xa.
Mặt khác, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là sự vắng mặt của Hồ Văn Cường - cậu con trai nuôi nổi tiếng nhất của cố NS Phi Nhung. Có lẽ, sau nhiều lùm xùm vừa qua với quản lý cũ, nam ca sĩ cũng muốn tạm lánh mặt để không xảy ra ồn ào ngay chính ngày cúng của mẹ.
Ảnh: FBNV