Hình ảnh mới nhất của Thương Tín khiến CĐM xót xa, minh tinh màn bạc ngồi bần thần như người mất hồn

Vừa mới nhận công việc hát đám cưới cách đây không lâu, Thương Tín lại khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh ngồi bần thần trông vô cùng xót xa.

Mới đây mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nam diễn viên Thương Tín ngồi ở một bậc thềm trên đường phố và hút thuốc khá trầm tư. Nam tài tử ăn diện đơn giản nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, chỉ là ánh nhìn lộ rõ vẻ thất thần và khuôn mặt cũng khá hốc hác.

Trong video, Thương Tín hướng mắt nhìn về xa xăm và lặng im hút thuốc trông rất cô đơn, nam diễn viên chỉ phản ứng khi có một người bạn tới vỗ vai. Hình ảnh này của tài tử lừng lẫy một thời khiến người hâm mộ của ông không khỏi xót xa và đau lòng.

Cách đây không lâu, nhạc sĩ Tô Hiếu đã chia sẻ bức ảnh Thương Tín hát tại một show đám cưới trong chuyến đi ở Hà Tiên và Ba Hòn Đầm, tỉnh Kiên Giang từ ngày 19-21/8. Trong hình, thần sắc của nam tài tử đã ổn định nhiều hơn trước, khác xa với dáng vẻ tiều tụy của ông trong loạt ảnh được chia sẻ trước đó.

Diễn viên Thương Tín trên sân khấu hát đám cưới - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết ban đầu Thương Tín chỉ nhận hát 1 bài nhưng do được quan khách ủng hộ nhiệt tình và yêu cầu thêm nên nam nghệ sĩ đã hát thêm 1 ca khúc trữ tình nữa.

"Quan khách rất thích, vỗ tay nồng nhiệt khi anh ấy hát. Nhiều người bất ngờ, không nghĩ rằng diễn viên Thương Tín biết hát, chưa kể hát hay như vậy. Anh ấy nói chuyện vẫn bị nhịu nhưng hát lại rõ lời, chắc nhịp. Người hát chắc nhịp thì bài nào cũng không ngại. Ban đầu, anh còn ngại, tôi đã thuyết phục anh tập luyện, đi hát để kiếm tiền bằng công sức của mình." - Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-moi-nhat-cua-thuong-tin-khien-cdm-xot-xa-minh-tinh-man-bac-ngoi-ban-than-nhu-nguoi-mat-hon-496693.html